Подняли стены. Как идет строительство новой поликлиники № 9 в Барнауле

У здания частично сформирован железобетонный каркас и кирпичные стены

03 июля 2026, 07:00, ИА Амител

Строительство поликлиники № 9 в Барнауле / Фото: amic.ru

Строительство нового корпуса поликлиники № 9 на улице Попова, 128, заметно продвинулось. Осенью на площадке только шли работы с фундаментом и подвальной частью, сейчас же здание уже вышло из "нуля" и набирает этажность.

На свежих кадрах со стройплощадки видно, что у будущей поликлиники уже сформирован железобетонный каркас, частично подняты кирпичные стены, смонтированы перекрытия. На объекте работают башенные краны, строительная техника и специалисты: часть из них занята на верхних ярусах здания, другие продолжают работы внутри корпуса и по периметру стройки.

Новый корпус возводят в Индустриальном районе, где нагрузка на медицинскую инфраструктуру растет вместе с числом жителей. Как ранее рассказывали amic.ru, в поликлинике № 9 действующие здания медучреждения не закроют: новый объект станет дополнительной площадкой и позволит распределить потоки пациентов удобнее.

Будущая поликлиника будет трехэтажной. На первом этаже планируют разместить открытую регистратуру, отделения рентгена, профилактики, неотложной помощи, кабинет инфекционных заболеваний и процедурный кабинет. Второй этаж отдадут терапевтической службе, врачам общей практики, функциональной диагностике и офтальмологам. На третьем этаже должны работать хирурги, урологи, онкологи, травматологи, а также эндоскопическое отделение, малые операционные и дневной стационар.

Мощность нового корпуса составит 700 посещений в смену. В здании также появятся 16 терапевтических участков и 12 участков врачей общей практики. Кроме того, поликлиника рассчитывает расширить диагностические возможности: в новом рентген-отделении, в частности, должен появиться аппарат для многоспиральной компьютерной томографии.

Полностью завершить строительство планируют в июле 2027 года.