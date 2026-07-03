Подняли стены. Как идет строительство новой поликлиники № 9 в Барнауле
У здания частично сформирован железобетонный каркас и кирпичные стены
03 июля 2026, 07:00, ИА Амител
Строительство нового корпуса поликлиники № 9 на улице Попова, 128, заметно продвинулось. Осенью на площадке только шли работы с фундаментом и подвальной частью, сейчас же здание уже вышло из "нуля" и набирает этажность.
На свежих кадрах со стройплощадки видно, что у будущей поликлиники уже сформирован железобетонный каркас, частично подняты кирпичные стены, смонтированы перекрытия. На объекте работают башенные краны, строительная техника и специалисты: часть из них занята на верхних ярусах здания, другие продолжают работы внутри корпуса и по периметру стройки.
Новый корпус возводят в Индустриальном районе, где нагрузка на медицинскую инфраструктуру растет вместе с числом жителей. Как ранее рассказывали amic.ru, в поликлинике № 9 действующие здания медучреждения не закроют: новый объект станет дополнительной площадкой и позволит распределить потоки пациентов удобнее.
Будущая поликлиника будет трехэтажной. На первом этаже планируют разместить открытую регистратуру, отделения рентгена, профилактики, неотложной помощи, кабинет инфекционных заболеваний и процедурный кабинет. Второй этаж отдадут терапевтической службе, врачам общей практики, функциональной диагностике и офтальмологам. На третьем этаже должны работать хирурги, урологи, онкологи, травматологи, а также эндоскопическое отделение, малые операционные и дневной стационар.
Мощность нового корпуса составит 700 посещений в смену. В здании также появятся 16 терапевтических участков и 12 участков врачей общей практики. Кроме того, поликлиника рассчитывает расширить диагностические возможности: в новом рентген-отделении, в частности, должен появиться аппарат для многоспиральной компьютерной томографии.
Полностью завершить строительство планируют в июле 2027 года.
11:44:11 03-07-2026
Интересно, а лифт предусмотрен? Травматолог, хирург на 3 этаже, как к ним попадать на костылях например? Вопрос не праздный, несколько операций на ногах, постоянно сталкиваюсь с этой проблемой.
12:23:43 05-07-2026
житель города нашего (11:44:11 03-07-2026) Интересно, а лифт предусмотрен? Травматолог, хирург на 3 эт... В новой 14 есть. Наверное и тут будет.
02:17:32 05-07-2026
Девятиэтажки облезлые покрасят когда-нибудь?