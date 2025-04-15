Спрос на них традиционно вырастает к светлому празднику: пользуются ли этим магазины?

15 апреля 2025, 08:15, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

20 апреля все верующие отметят Пасху – один из главных христианских праздников. Само собой, торжество не обойдется без своего главного символа – куриных яиц. Amic.ru проверил, как изменились цены на этот продукт за последнее время.

Мы проанализировали сводки Алтайкрайстата, который еженедельно публикует среднюю стоимость продуктов в регионе. Разумеется, цены, которые потребитель видит на прилавках в каком-либо магазине, могут отличаться. Тем не менее такой анализ отражает общую тенденцию: подорожал или подешевел товар.

По рублю в месяц

В апреле средняя стоимость десятка яиц в Алтайском крае составляет 97 рублей, следует из актуальных данных статистического ведомства. И это меньше, чем было месяц назад: в начале марта стандартную упаковку продавали в среднем за 98,37 рубля. Кстати, это также примерно на рубль меньше той цены, которая была в начале февраля, – 99,77 рубля.

Так что никакого "пасхального" подорожания яиц в Алтайском крае в этом году не наблюдается.

Отметим, что с начала года средняя цена за десяток яиц в регионе снизилась на 9,3%. В январе он обходился в среднем в 106 с небольшим рублей.

Из данных Алтайкрайстата также следует, что самые дорогие яйца продают в Барнауле – за 98,89 рубля. Дешевле всего продукт можно приобрести в Бийске – средняя цена там составляет 93,86 рубля.

А как было в прошлом году?

Год назад никакого дополнительного подорожания яиц к Пасхе в Алтайском крае тоже не было. Более того, с начала 2024-го цена месяц к месяцу существенно снижалась. Впрочем, это было вполне объяснимо: в 2023 году стоимость яиц в России подскочила более чем в полтора раза, после чего последовал небольшой, но неизбежный "откат".

К слову, в 2022-м о том, как формируются цены на яйца, amic.ru рассказывал директор одной из алтайских птицефабрик. Он пояснил, что в начале нулевых недобросовестные продавцы действительно "задирали" цены на яйца перед Пасхой, пользуясь ажиотажным спросом. Но с приходом больших торговых сетей эта практика ушла в прошлое: наоборот, ретейлеры стараются держать цены на стабильном уровне.