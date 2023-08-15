НОВОСТИПроисшествия

Подозреваемый в насилии над выпавшей из окна девочкой прятался в соседнем доме

Решается вопрос об избрании меры пресечения

15 августа 2023, 11:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Ижевске задержали мужчину, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении 15-летней девочки, сообщает izhlife.

Напомним, школьница пришла в гости к 34-летнему знакомому, который начал до нее домогаться и хотел изнасиловать, в итоге она решила сбежать из квартиры через окно. Мужчину объявили в розыск.

"Полицейские нашли его в подъезде соседнего от места совершения преступления дома", – отмечает издание.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела.

Происшествия

Комментарии 15

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Гость

12:05:00 15-08-2023

Походу бастрыкин его и нашёл. (друга девушки)

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Гость

12:06:58 15-08-2023

Кастрируйте его, может успокоится тогда этот кот мартовский.

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гость

12:23:28 15-08-2023

а какие знакомства могут быть у 15 летней девочки с 34 летним мужчиной? знакомства уровня - я одна к нему пошла. когда он дома один

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Гость

14:26:39 15-08-2023

гость (12:23:28 15-08-2023) а какие знакомства могут быть у 15 летней девочки с 34 летни... Вот абсолютно с ВАМИ согласна!!! Как это: школьница пришла в гости к 34-летнему знакомому???????????? Странно, что это не вызывает вопросы у общества!!!!!!!!!!!

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Гость

14:28:45 15-08-2023

гость (12:23:28 15-08-2023) а какие знакомства могут быть у 15 летней девочки с 34 летни... Вот есть у меня друзья. Дружим лет 20 уже. У них дочь - 15 лет. Я ее знаю с рождения. Она легко может придти ко мне в гости. А если у меня поедет крыша и я на нее лезть начну, скажут "Сама виновата, зачем к сороколетнему мужику пришла"???

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Гость

13:03:31 15-08-2023

Девочке захотелось острых ощущений. Здесь можно сделать скидку на возраст. А он чем думал? Тоже острых ощущений захотел? Вот пусть теперь "остро ощущается" за решеткой.

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Гость

13:47:02 15-08-2023

А он чем думал?---- а эта безмозглая девочка на сколько лет выглядит, интересно? Не в защиту этого гражданина, конечно, но ему нужно было настаивать, чтобы она паспорт показала?) Но совсем другое дело, если он точно знал, что она малолетка.

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Гость

14:13:43 15-08-2023

Судя по всему, согласия не было. Тогда при чем здесь пасорт?

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Гость

15:34:09 15-08-2023

Она легко может придти ко мне в гости. ---- тут без вариантов для вас)) вы точно знаете ее возраст.

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Гость

16:12:03 15-08-2023

Гость (15:34:09 15-08-2023) Она легко может придти ко мне в гости. ---- тут без варианто... да мне даже в голову не придет.

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Гость

15:46:38 15-08-2023

Судя по всему, согласия не было. Тогда при чем здесь пасорт?---- а если бы согласие было, то ну и ладно? вы так проблему видите?) Может, к 15 то годам девочка уже должна понимать все риски, связанные с походами домой к знакомым противоположного пола, да еще и в 2 раза старше?

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Гость

17:01:03 15-08-2023

Гость (14:26:39 15-08-2023) Вот абсолютно с ВАМИ согласна!!! Как это: школьница пришла в... Он может быть родственником, может быть знакомым семьи.

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Гость

17:03:15 15-08-2023

Гость (13:47:02 15-08-2023) А он чем думал?---- а эта безмозглая девочка на сколько лет ... Совсем с ума сошли. Обвиняете жертву, а не насильника. А если бы девочке 20 лет было, ее уже можно насиловать? Вот что у вас за убогая логика.

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Гость

17:08:50 15-08-2023

Гость (15:34:09 15-08-2023) Она легко может придти ко мне в гости. ---- тут без варианто... Причем тут возраст? Или совершеннолетних по-вашему можно насиловать?

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Гость

17:33:56 15-08-2023

А если бы девочке 20 лет было, ее уже можно насиловать?---- никому никого насиловать нельзя. Однако всегда и всем нужно думать, куда и с кем ты идешь.

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