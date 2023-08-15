Подозреваемый в насилии над выпавшей из окна девочкой прятался в соседнем доме

Решается вопрос об избрании меры пресечения

15 августа 2023, 11:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Ижевске задержали мужчину, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении 15-летней девочки, сообщает izhlife.

Напомним, школьница пришла в гости к 34-летнему знакомому, который начал до нее домогаться и хотел изнасиловать, в итоге она решила сбежать из квартиры через окно. Мужчину объявили в розыск.

"Полицейские нашли его в подъезде соседнего от места совершения преступления дома", – отмечает издание.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела.