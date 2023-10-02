Истерзанное тело женщины нашли в заброшенном барнаульском доме

Умершей вспороли живот и отрезали грудь

02 октября 2023, 17:25, ИА Амител

Кадр из видео

Тело женщины нашли в заброшенном доме в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

Сообщается, что тело обнаружили в доме № 62 по ул. 2-й Строительной. По словам автора поста, находку сделали подростки, один из которых провалился в дыру в полу. Пишут, что у погибшей вспорот живот и отрезана грудь.

Также в паблике заявили о том, что информацию подтвердили в региональном СК.

Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что в Барнауле дворник убил женщину за отказ от интима.