Истерзанное тело женщины нашли в заброшенном барнаульском доме
Умершей вспороли живот и отрезали грудь
02 октября 2023, 17:25, ИА Амител
Кадр из видео
Тело женщины нашли в заброшенном доме в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
Сообщается, что тело обнаружили в доме № 62 по ул. 2-й Строительной. По словам автора поста, находку сделали подростки, один из которых провалился в дыру в полу. Пишут, что у погибшей вспорот живот и отрезана грудь.
Также в паблике заявили о том, что информацию подтвердили в региональном СК.
Подробности уточняются.
Ранее сообщалось, что в Барнауле дворник убил женщину за отказ от интима.
18:48:53 02-10-2023
Жесть конечно