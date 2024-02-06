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Алтайские работодатели стали чаще брать на работу несовершеннолетних

Чаще всего подросткам предлагают подрабатывать курьерами

06 февраля 2024, 09:32, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/7742
Фото: pxhere.com/ru/photo/7742

В 2023 году алтайские работодатели стали чаще брать на работу несовершеннолетних сотрудников. Об этом сообщают исследователи сервиса HeadHunter.

По итогам прошлого года для соискателей в возрасте от 14 лет в регионе открыли 350 вакансий, что в 2,3 раза больше, чем в 2022-м. 

Чаще всего подросткам предлагают вакансии курьеров, промоутеров и операторов call-центров. Также на несовершеннолетних сотрудников есть спрос в компаниях, которые занимаются логистикой и перевозкой.

Отмечается, что уровень зарплаты подростка напрямую зависит от выработки и количества часов. В среднем несовершеннолетний работник может получать до 30 тысяч рублей в месяц, однако есть и более высокооплачиваемые варианты.

Пик появления вакансий в этой категории приходится на лето.

Алтайский край Работа

Комментарии 5

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Гость

10:14:47 06-02-2024

Статья бред! Ребенка на работу за такую зарплату не устроить! Собственный опыт нескольких лет трудоустройства ребенка (в период летних каникул) начиная с 14 лет, вакансия от центра занятости МУП Специализированная похоронная служба (уборка на кладбище) 10000 руб. в месяц, 4 часа работы в день (больше нельзя ). Ребенку исполняется 18 лет- подскажите куда и как устроить на время летних каникул за 30 тыс. руб.!!!

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Гость

11:22:50 06-02-2024

Гость (10:14:47 06-02-2024) Статья бред! Ребенка на работу за такую зарплату не устроит... племянник в Самокате курьером работал летом - выходила тыща за смену примерно. конечно, прилично колеса крутить приходилось, но и деньги неплохие для старшеклассника.

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Гость

10:22:08 06-02-2024

Посижу подожду почитаю где дают 30 .

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гость

11:14:20 06-02-2024

Ну да если мама и папа или дядя с тётей где то работают в верхах,таки понятно устроят ребёнка куда надо он и больше 50 т.р. заработает. Вы же знаете у нас город"чудес" только чудеса эти идут от "волосатой руки". Вот так то друзья.

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Гость

13:47:48 07-02-2024

Несовершеннолетние и молодые специалисты недалеко ушли друг от друга. Их легко обманывать, выгодно работодателям.

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