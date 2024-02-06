Чаще всего подросткам предлагают подрабатывать курьерами

06 февраля 2024, 09:32, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/7742

В 2023 году алтайские работодатели стали чаще брать на работу несовершеннолетних сотрудников. Об этом сообщают исследователи сервиса HeadHunter.

По итогам прошлого года для соискателей в возрасте от 14 лет в регионе открыли 350 вакансий, что в 2,3 раза больше, чем в 2022-м.

Чаще всего подросткам предлагают вакансии курьеров, промоутеров и операторов call-центров. Также на несовершеннолетних сотрудников есть спрос в компаниях, которые занимаются логистикой и перевозкой.

Отмечается, что уровень зарплаты подростка напрямую зависит от выработки и количества часов. В среднем несовершеннолетний работник может получать до 30 тысяч рублей в месяц, однако есть и более высокооплачиваемые варианты.

Пик появления вакансий в этой категории приходится на лето.