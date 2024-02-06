Алтайские работодатели стали чаще брать на работу несовершеннолетних
Чаще всего подросткам предлагают подрабатывать курьерами
06 февраля 2024, 09:32, ИА Амител
В 2023 году алтайские работодатели стали чаще брать на работу несовершеннолетних сотрудников. Об этом сообщают исследователи сервиса HeadHunter.
По итогам прошлого года для соискателей в возрасте от 14 лет в регионе открыли 350 вакансий, что в 2,3 раза больше, чем в 2022-м.
Чаще всего подросткам предлагают вакансии курьеров, промоутеров и операторов call-центров. Также на несовершеннолетних сотрудников есть спрос в компаниях, которые занимаются логистикой и перевозкой.
Отмечается, что уровень зарплаты подростка напрямую зависит от выработки и количества часов. В среднем несовершеннолетний работник может получать до 30 тысяч рублей в месяц, однако есть и более высокооплачиваемые варианты.
Пик появления вакансий в этой категории приходится на лето.
10:14:47 06-02-2024
Статья бред! Ребенка на работу за такую зарплату не устроить! Собственный опыт нескольких лет трудоустройства ребенка (в период летних каникул) начиная с 14 лет, вакансия от центра занятости МУП Специализированная похоронная служба (уборка на кладбище) 10000 руб. в месяц, 4 часа работы в день (больше нельзя ). Ребенку исполняется 18 лет- подскажите куда и как устроить на время летних каникул за 30 тыс. руб.!!!
11:22:50 06-02-2024
Гость (10:14:47 06-02-2024) Статья бред! Ребенка на работу за такую зарплату не устроит... племянник в Самокате курьером работал летом - выходила тыща за смену примерно. конечно, прилично колеса крутить приходилось, но и деньги неплохие для старшеклассника.
10:22:08 06-02-2024
Посижу подожду почитаю где дают 30 .
11:14:20 06-02-2024
Ну да если мама и папа или дядя с тётей где то работают в верхах,таки понятно устроят ребёнка куда надо он и больше 50 т.р. заработает. Вы же знаете у нас город"чудес" только чудеса эти идут от "волосатой руки". Вот так то друзья.
13:47:48 07-02-2024
Несовершеннолетние и молодые специалисты недалеко ушли друг от друга. Их легко обманывать, выгодно работодателям.