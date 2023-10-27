Подросток провалился в люк с горячей водой в российском городе
Школьник получил ожоги
27 октября 2023, 13:45, ИА Амител
Фото: прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге подросток провалился в люк с горячей водой и получил ожоги, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Инцидент случился вечером 26 октября на улице 40 лет Октября. На помощь парню 2009 года рождения бросился таксист, а проезжавшая мимо бригада скорой помощи оказала мальчику первую помощь и доставила его в больницу.
Ведомство проверит соблюдение требований законодательства при содержании коммунальной инфраструктуры.
20:37:09 27-10-2023
14 лет идиоту встал и попрыгал на стекле. господи....ну что в голове у таких