Подросток провалился в люк с горячей водой в российском городе

Школьник получил ожоги

27 октября 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: прокуратура Свердловской области

В Екатеринбурге подросток провалился в люк с горячей водой и получил ожоги, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Инцидент случился вечером 26 октября на улице 40 лет Октября. На помощь парню 2009 года рождения бросился таксист, а проезжавшая мимо бригада скорой помощи оказала мальчику первую помощь и доставила его в больницу.

Ведомство проверит соблюдение требований законодательства при содержании коммунальной инфраструктуры.