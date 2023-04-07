Подруга Михаила Старцева дала показания по уголовному делу против "инвалида" Лопатина

Лилия Ворогушина рассказала, что незнакомый мужчина повёл себя агрессивно и без всякой причины напал на них с битой

07 апреля 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: скриншот видео из соцсетей

В прошлом чемпионка мира по кикбоксингу, а ныне – спортивный судья Лилия Ворогушина дала показания в суде по уголовному делу одного из фигурантов драки на Старом базаре – "инвалида" Дмитрия Лопатина. В этом процессе потерпевшим стал друг Ворогушиной, Михаил Старцев, которого ранее осудили за смерть другого участника конфликта, Павла Рохлова. Подробности очередного судебного заседания, прошедшего 6 апреля, в материале amic.ru.

В 2022 году суд признал виновным Михаила Старцева в смерти Павла Рохлова. Старцев получил шесть лет колонии строгого режима, наказание отбывает в рубцовской колонии. Сам Старцев настаивал на полном оправдании и утверждал, что действовал в пределах необходимой обороны. По его версии, нарушения закона не было, так как во время конфликта он был вынужден обороняться и защищать своих спутниц.

Отойди от нас!

Ворогушина пришла в суд в сопровождении адвоката Евгения Коноваленко. Девушка в ходе допроса в очередной раз рассказывала подробности трагического летнего вечера 2020 года. По её словам, перед тем как отправиться на Старый базар, она и Старцев находились в гостях у её подруги Лианы Лютовой. Затем они взяли такси и втроём поехали в кафе. Как только компания вышла из машины, к ним подошёл незнакомый мужчина (Лопатин) и стал их оскорблять.

"Михаил сказал ему: "Мы с тобой незнакомы, отойди от нас, не порти настроение ни себе, ни другим". После этого мы прошли мимо. А Дмитрий Лопатин побежал к своей машине, взял биту, стал ею размахивать и кричать, что он всех убьёт", – рассказала в суде Ворогушина.

Размахивая битой, Лопатин нанёс удар Лиане Лютовой. Ворогушина испугалась за её жизнь: у подруги была черепно-мозговая травма, и любой удар по голове для неё мог оказаться смертельным.

"Я пошла в его сторону, кричала, чтобы он выкинул биту. Лопатин был неадекватен. Лиана и Михаил тоже стали кричать ему, чтобы он бросил палку. Однако Лопатин несколько раз успел нанести удары Старцеву (часть из них пришлась по голове – в результате был сломан нос, другие были по рукам). В какой-то момент Старцеву удалось обхватить Лопатина, мужчины упали, бита выпала, и мы с Лютовой схватили её и выкинули в сторону", – отметила бывшая спортсменка.

Потом девушки увидели, что к Старцеву и Лопатину подошёл Павел Рохлов. По словам Ворогушиной, мужчины "стояли рядом и спокойно разговаривали".

"Казалось, конфликт исчерпан. Мы с Лютовой стояли чуть дальше, вели себя спокойно. И вдруг я вижу, как на нас летит женщина в розовой кофте. Она орала матом, оскорбляла нас. Я даже не поняла, какое она имеет отношение к ситуации", – описала происходящее свидетельница.

Отключилась и не увидела удара Старцева

Ворогушина заявила, что Рохлова схватила её за ворот куртки, а второй рукой стала наносить удары. По словам девушки, она никак не могла освободиться. На помощь ей пришла Лютова, и тогда Рохлова "сцепилась и с ней". Во время потасовки к Рохловой подошёл "мужчина с коктейлем" и приподнял её. Ворогушина расценила этот манёвр как помощь – в таком положении было удобнее наносить удары по Лютовой.

"Чтобы это прекратить, я оттолкнула мужчину ногой – он выставил руку, и я попала по плечу. От этого удара он отпустил Рохлову, а та наконец отпустила Лютову. Позднее Рохлова даже пыталась привлечь Ворогушину к административной ответственности, но мировой судья отказал, так как не увидел здесь состава правонарушения. Об этом свидетель также рассказал в ходе заседания по уголовному делу Лопатина. А вот Павел Рохлов, вероятно, расценил эпизод с участием его жены и Ворогушиной иначе, решив, что она ударила ногой как раз Светлану Рохлову. "Павел нанёс мне удар кулаком по лицу в область челюсти наотмашь. Я отлетела на несколько метров, упала и ударилась об асфальт. На какое-то время даже отключилась, потому что когда встала, Рохлов уже лежал. Момент удара Старцева я не видела", – сообщила свидетельница.

После этого Лютова, Ворогушина и Старцев отошли в сторону, но Рохлова продолжила их преследовать.

"Мы были в шоковом состоянии и не понимали, почему у людей возникла такая агрессия в нашу сторону. Я вообще впервые оказалась в таких обстоятельствах, когда приходится опасаться за жизнь и здоровье", – сказала девушка.

Ворогушина также предположила, что агрессия и неадекватное поведение со стороны Лопатина были вызваны алкогольным опьянением и желанием показать свою силу окружающим. На этом конфликт не закончился: мужчина схватил стеклянную бутылку и направился в сторону Старцева. Лиана Лютова попыталась его оттащить, и завязалась новая драка.

"Во время второй потасовки с Лопатиным Рохлова вела видеосъёмку. Она кричала, что нам "смерть", что за нами приедут какие-то криминальные люди. Затем она села за руль своей машины и стала давить всех, кто попадётся. В это же время подоспели сотрудники полиции – они крикнули нам, чтобы мы бежали на лестницу. Вместе с ними мы заскочили туда, а Рохлова зацепилась за препятствие бампером", – сообщила свидетельница.

Только после этого правоохранители смогли урезонить женщину. Остальные трое свидетелей, включая Лиану Лютову, на вчерашнее заседание суда не явились. После небольшого совещания оглашать их показания в письменном виде не стали. Следующий процесс по этому делу назначен на 10 апреля.

Какое наказание грозит Лопатину?

В ходе рассмотрения уголовного дела Старцева СМИ неоднократно называли Лопатина "инвалидом". Так, на одном из первых опросов Лопатин назвал себя "инвалидом после ДТП".

Позднее мужчина признался, что инвалидность на момент драки с него была снята из-за изменений в законодательстве.

"Хотел себя обезопасить от возможных последствий. Испугался, поэтому и наговорил, что инвалид. Плюс я ещё фактически был пьян на момент первого допроса", – объяснял тогда разницу в показаниях свидетель.

Дмитрия Лопатина обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Поскольку Лопатин не признаёт свою вину, процесс может растянуться.

Ранее адвокат Евгений Цыганчук рассказывал amic.ru, что дело Лопатина и возможный обвинительный приговор можно рассматривать как своеобразную моральную компенсацию.