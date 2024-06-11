Поезд сбил мужчину в Новоалтайске
Предположительно, пешеход был пьян
11 июня 2024, 12:45, ИА Амител
Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Новоалтайске товарный поезд сбил человека, сообщает "Инцидент Барнаул".
По словам очевидца, наезд случился в районе станции Новоалтайск.
"Предположительно, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения", – рассказал свидетель. Выжил ли пострадавший, не уточняется.
В мае подросток погиб на железнодорожной станции Топчиха. Он в наушниках переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и не отреагировал на приближающийся поезд.
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