Поезд сбил мужчину в Новоалтайске

Предположительно, пешеход был пьян

11 июня 2024, 12:45, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Новоалтайске товарный поезд сбил человека, сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам очевидца, наезд случился в районе станции Новоалтайск.

"Предположительно, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения", – рассказал свидетель. Выжил ли пострадавший, не уточняется.

В мае подросток погиб на железнодорожной станции Топчиха. Он в наушниках переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и не отреагировал на приближающийся поезд.