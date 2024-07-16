Погиб мужчина. Подробности и видео жесткого ДТП в Бийске
Еще четырем участникам происшествия оказали медицинскую помощь
16 июля 2024, 16:08, ИА Амител
В жестком ДТП в Бийске один человек погиб и четверо пострадали, сообщает "Инцидент Барнаул".
"66-летний водитель автомобиля ВАЗ-2131 (Нива) при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу транспортному средству, приближающемуся со встречного направления, и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Pajero", – рассказали в краевой Госавтоинспекции.
В результате ДТП погиб 64-летний пассажир автомобиля "Нива", еще четырем участникам происшествия оказали медицинскую помощь.
Напомним, авария произошла на перекрестке улицы Стахановской в районе Зеленого Клина. На место выезжали четыре бригады скорой медицинской помощи.
16:15:26 16-07-2024
Нелепая и страшная авария. Очень жаль погибшего, здоровья пострадавшим.
Да, а комментарии про то что нужно ограничивать возраст на право управление транспортными средствами будут?
16:20:09 16-07-2024
Один не пропустил, другой на Mitsubishi Pajero, кажется, с превышение скорости ехал и не тормозил вообще. Два дурака нашли друг друга. А умер совсем неповинный человек, а точнее его просто убили.
16:27:09 16-07-2024
Безусловно, пропустить он был обязан, но скорость у Паджеро была намного больше, чем у основного потока и скорее всего он его увидел слишком поздно.
17:14:58 16-07-2024
Гость (16:27:09 16-07-2024) Безусловно, пропустить он был обязан, но скорость у Паджеро ...
Не важно какая скорость, виноват тот у кого помеха справа.
17:51:08 16-07-2024
Гость (17:14:58 16-07-2024) Не важно какая скорость, виноват тот у кого помеха справ... Если паджерик ехал с превышением хоть на 2 км/ч, то это уже нарушение ПДД, и это обоюдка
18:08:38 16-07-2024
Гость (17:51:08 16-07-2024) Если паджерик ехал с превышением хоть на 2 км/ч, то это уже ... Так это не работает. "Паджерик", даже если он и превышал, может понести наказание только за превышение...
18:38:42 16-07-2024
Гость (17:51:08 16-07-2024) сли паджерик ехал с превышением хоть на 2 км/ч, то это уже нарушение ПДД, и это обоюдкаэто не обоюдка, это уголовка, т.к. дед помер
09:04:10 17-07-2024
Гость (17:14:58 16-07-2024) Не важно какая скорость, виноват тот у кого помеха справ... Видишь ли, ты конечно прав и про ПДД и про правило правой руки, НО, как правило в авариях одного виновного не бывает, в данном случае, Паджеро "летел очень низко" и тем самым, лишил себя возможности экстренно затормозить при внезапно возникшей у него преграде.
18:10:36 16-07-2024
В момент начала поворота Нивы, Паджеро был еще на другой стороне перекрестка...
19:50:30 16-07-2024
Здесь 90% вины у водителя Нивы. Да, Паджеро ехал с превышением, но Нива поворачивала не спросто не убедившись в отсутствии помехи - она поворачивала крайне неуклюже, по длинной диагонали, из за этого оставалась помехой намного дольше, чем могла бы. Здесь же хочу отметить, что повороты по диагонали - очень распространенная ошибка многих водителей. независимо от стажа. Только из-за этого происходят тысячи аварий.особенно на перекрестках, когда одна машина ожидая своей очереди поворота и ничего не нарушая подьехала к краю перпендикулярной полосы, а другая при повороте налево решила "срезать" и вот столкновение.
Каждый водитель должен запомнить: при любом повороте нужно стремиться, чтобу его угол был как можно ближе к 90%, а начало поворота было только после прохождения половиной своего авто встречной полосы. Это азбука.
21:18:01 16-07-2024
Водитель 29 лет стаж (19:50:30 16-07-2024) Здесь 90% вины у водителя Нивы. Да, Паджеро ехал с превышени... Встаньте на любой перекресток в городе и понаблюлайте: 90 процентов "водятлов" поворачивают налево по встречке - по длинной дуге. Если бы их, как положено за подобное, лишали бы прав на 6 месяцев или бы штрафовали на пятерик - быстро бы научились ездить
20:21:23 16-07-2024
Вы посмотрите как дед поворачивал. Так не поворачивают. Дед по встречке поехал.
20:23:19 16-07-2024
Нива не поворачивает, а по встречке поехала, как будто искала себе ........
10:11:30 17-07-2024
Мне показалось? Или паджеро после столкновения уехать хотелось?
12:38:56 17-07-2024
Гость (10:11:30 17-07-2024) Мне показалось? Или паджеро после столкновения уехать хотело... Показалось! Подушки выстреливают, кратковременная потеря сознания, коробка автомат, её явно не выключили.
10:14:00 17-07-2024
Очевидцы кинулись к машинами так Стремитительно, что могли быть сбиты