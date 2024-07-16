Погиб мужчина. Подробности и видео жесткого ДТП в Бийске

Еще четырем участникам происшествия оказали медицинскую помощь

16 июля 2024, 16:08, ИА Амител

В жестком ДТП в Бийске один человек погиб и четверо пострадали, сообщает "Инцидент Барнаул".

"66-летний водитель автомобиля ВАЗ-2131 (Нива) при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу транспортному средству, приближающемуся со встречного направления, и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Pajero", – рассказали в краевой Госавтоинспекции.

В результате ДТП погиб 64-летний пассажир автомобиля "Нива", еще четырем участникам происшествия оказали медицинскую помощь.

Напомним, авария произошла на перекрестке улицы Стахановской в районе Зеленого Клина. На место выезжали четыре бригады скорой медицинской помощи.