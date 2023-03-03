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Погиб на встречке. Подробности жёсткого ДТП на трассе под Барнаулом

Автомобиль практически расплющило

03 марта 2023, 22:05, ИА Амител

В Алтайском крае водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения с грузовой машиной, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Напомним, ДТП произошло вечером 3 марта на 142-м километре автодороги А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан.

"41-летний водитель на автомобиле Nissan Maxima, двигаясь от села Ребриха в сторону села Мамонтово, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Луидор". Водитель легкового автомобиля скончался на месте", – рассказали в ведомстве.

Комментарии 3

  • зачем в такую погоду, когда трассы закрывают, нужно вылезать на встречку? только вот за этим черным пакетом... хорошо, что с собой никого не забрал.
    04 марта, Гость   Ответить
  • прямо как специально лезут в самую худшую погоду на трассы...ну и получают
    04 марта, Гость   Ответить
  • Правый руль - закономерный финал.
    04 марта, Гость   Ответить
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