Погиб на встречке. Подробности жёсткого ДТП на трассе под Барнаулом
Автомобиль практически расплющило
03 марта 2023, 22:05, ИА Амител
В Алтайском крае водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения с грузовой машиной, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Напомним, ДТП произошло вечером 3 марта на 142-м километре автодороги А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан.
"41-летний водитель на автомобиле Nissan Maxima, двигаясь от села Ребриха в сторону села Мамонтово, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Луидор". Водитель легкового автомобиля скончался на месте", – рассказали в ведомстве.
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