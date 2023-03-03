Погиб на встречке. Подробности жёсткого ДТП на трассе под Барнаулом

Автомобиль практически расплющило

03 марта 2023, 22:05, ИА Амител

В Алтайском крае водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения с грузовой машиной, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Напомним, ДТП произошло вечером 3 марта на 142-м километре автодороги А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан.