По предварительным данным, у самолета отказал двигатель

17 июля 2023, 20:15, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "Подслушано Ейск"

Самолет Су-25 упал в акватории Азовского моря в Краснодарском крае вблизи города Ейска, сообщил оперштаб региона. В результате ЧП пилот самолета погиб. Amic.ru собрал все, что известно об инциденте.

Что произошло?

По данным оперштаба, около 15:00 поступила информация, что самолет Су-25 потерпел крушение в Азовском море неподалеку от берега. Телеграм-канал Shot уточняет, что все произошло в Щербиновском районе Краснодарского края. Самолет во время учебного полета начал терять высоту.

Кто-то погиб или пострадал?

Да. Сначала оперштаб сообщил, что жертв или разрушений в результате происшествия нет. Пилот успел катапультироваться, потерял сознание во время приводнения и спасатели его оперативно эвакуировали из воды. ТАСС со ссылкой на экстренные службы Кубани сообщал, что какое-то время пилота пытались реанимировать. Но сделать этого не вышло, пилот погиб, сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на пресс-службу Южного Восточного округа.

По информации Mash, у пилота не сработал спасательный жилет. Он стал тонуть в воде из-за парашюта, который тянул его на дно. Мужчина мог находиться под водой около 10 минут.

"Мужчину достали рыбаки. Примерно через 8–10 минут прибыл военный вертолёт, сделал несколько виражей и направился к берегу, сопровождая надувную лодку с людьми в спасательных жилетах", — утверждает канал.

После 15 минут реанимации спасти пилота не удалось.

Что происходит сейчас?

Сейчас на месте падения самолета работают эксперты Минобороны и спецслужб. Они разбираются в причинах случившегося.

Почему упал самолет?

Пока неизвестно. Причины установят эксперты. ТАСС сообщил, что предварительной причиной крушения был отказ двигателя, информацию подтвердили в Минобороны РФ.

Что такое Су-25?

Это советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. В нем есть место только для одного пилота. Су-25 использовался во многих военных конфликтах, в том числе в Афганской, в Абхазской, в чеченских войнах и в спецоперации на Украине.

Су-25 в последнее время падал?

Да, причем три раза. Два раза это произошло в Белгородской области. Первый раз 17 июня 2022 года он упал из-за технической неисправности, летчик катапультировался. Второй раз в Белгородской области штурмовик потерпел катастрофу 23 февраля 2023 года, возвращаясь на аэродром базирования. Пилот катапультировался, но погиб.

И, наконец, 21 июня 2023 года самолет потерпел крушение в Ростовской области, пилот погиб. Причиной крушения также была техническая неисправность. До этих инцидентов самолет Су-25 падал в 2019 году.