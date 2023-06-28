Погибшие озимые пересеяны. Томенко рассказал Патрушеву о состоянии полей на Алтае

Общая площадь посевов осталась на уровне прошлого года

28 июня 2023, 19:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о состоянии полей, которое обсуждали на заседании оперштаба Минсельхоза РФ, который на Алтае провел министр Дмитрий Патрушев. В своем Telegram-канале он рассказал, что погибшие озимые зерновые культуры пересеяны яровыми на площади 45 тыс. гектаров.

"Из-за снегопадов посевная началась на пару недель позже обычного, а из-за жаркого и засушливого начала лета пострадали посевы. С такой ситуацией мы сталкиваемся не впервые, поэтому сориентировались быстро", – подчеркнул он.

По словам Томенко, общая площадь осталась на уровне прошлого года, это 5,4 млн гектаров. Были увеличены площади сева яровой пшеницы, подсолнечника, сои и гречихи.

Глава региона также рассказал, что обсудил с Патрушевым и другие важные вопросы: развитие инвестпроектов, и поддержка производителей молока, и зерновые интервенции, которые предположительно осенью будет проводить Минсельхоз. Также речь пошла и о направлениях сбыта продукции.