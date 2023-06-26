Томенко заявил, что текущая неделя будет решающей для состояния посевов на Алтае

В прогнозе погоды есть дожди, и если они пройдут — ситуация может выправиться

26 июня 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что текущая неделя будет решающей для состояния посевов. В своем Telegram-канале он отметил, что внимательно следит за обстановкой на сельскохозяйственных полях. В прогнозе погоды есть дожди, и если они пройдут – ситуация может выправиться.

Губернатор напомнил, что на протяжении последних трех лет ситуация повторяется: посевы страдают из-за жары и небольшого количества осадков.

По предварительной информации, общая площадь посева находится на уровне прошло года – 5,4 млн га. Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 3,3 миллиона га, масличные – на 1,4 миллиона га.

К сожалению, только небольшая часть полей в Алтайском крае застрахована. Губернатор поручил Минсельхозу подготовить подробный отчет о ситуации на полях, после чего власти будут искать решения.