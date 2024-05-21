Погода позволит сдержать прохождение паводка на Алтае

В ближайшее время воздух в регионе прогреется до +25 градусов

21 мая 2024, 15:15, ИА Амител

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Не сильно жаркая погода поспособствует более спокойному прохождению паводка в Алтайском крае, сообщила ТАСС начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

По ее данным, в Западной Сибири в ближайшие дни ожидается 19-25 градусов тепла, до конца недели будет умеренно тепло с кратковременными дождями.

"Сильной жары мы не ждем, [прохождение паводка] будет сдерживаться", – отметила специалист.

До этого синоптики рассказали, когда вторая волна паводка дойдет до Барнаула.