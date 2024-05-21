Погода позволит сдержать прохождение паводка на Алтае
В ближайшее время воздух в регионе прогреется до +25 градусов
21 мая 2024, 15:15, ИА Амител
Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Не сильно жаркая погода поспособствует более спокойному прохождению паводка в Алтайском крае, сообщила ТАСС начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.
По ее данным, в Западной Сибири в ближайшие дни ожидается 19-25 градусов тепла, до конца недели будет умеренно тепло с кратковременными дождями.
"Сильной жары мы не ждем, [прохождение паводка] будет сдерживаться", – отметила специалист.
До этого синоптики рассказали, когда вторая волна паводка дойдет до Барнаула.
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16:02:33 21-05-2024
Плохо это, очень плохо, если воды будет мало у нас луга не зальёт, а значит снова останемся без сена, и что наши коровки будут зимой кушать, снег что ли ? Синоптики давайте жаркую погоду, пусть уж лучше Затон затонет, зато наши коровки зимой будут с сеном! 🐮
17:13:22 21-05-2024
На даче сейчас трава прет дуром, на лугах не так? А еще коровок всё меньше и меньше держат. И если не затопит луга, комаров меньше будет, хоть какой-то плюс для жителей Алтайского края.
18:05:34 21-05-2024
Гость (17:13:22 21-05-2024) На даче сейчас трава прет дуром, на лугах не так? А еще коро... Пусть лучше вас комары сожрут, чем мои коровки останутся без сена🐮