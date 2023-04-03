За столом из ТВК "Республика" привычная еда станет ещё вкуснее, а вечерние посиделки – приятнее и душевнее

03 апреля 2023, 11:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSYqeeYvm3

Мебельный салон Glass Style / Фото: скриншот из видео

Пожалуй, мало кто поспорит с утверждением, что погода в доме формируется на кухне. Куда мы входим с удовольствием, вдыхая тёплый воздух, пропитанный ароматами вкусной еды? Где мы собираемся всей семьей по вечерам после напряжённого трудового дня? Конечно же, это кухня. А от того, насколько в ней комфортно, зависит психологический климат в семье.

Комфорт на кухне создаёт, в первую очередь, обеденная зона. Поэтому выбору стола и стульев стоит уделить особое внимание. Ведущая программ "Удачный час" и "Любимый дом" на Радио Дача Дарья Некрасова отправилась в ТВК "Республика", чтобы найти стильный и практичный обеденный стол и современные качественные стулья.

На что нужно обратить внимание? Главное отличие – форма. Например, столы без углов подойдут семьям с маленькими детьми, так как они безопаснее. Но стоит учитывать, что круглые и овальные модели занимают чуть больше места и будут смотреться гармоничнее в просторных помещениях. А вот для маленькой кухни лучше рассмотреть раздвижной стол. Он компактно уместится в небольшой комнате, а в случае прихода гостей позволит никого не оставить в стороне.

Мебельный салон Glass Style / Фото: скриншот из видео

Немаловажен и материал столешницы. Она может быть из дерева, стекла, ДСП, пластика или камня. Главное – чтобы мебель вписывалась в общий интерьер. С нелёгким, но важным выбором обеденного стола вам помогут консультанты салона Glass Style. Обеденная зона от Glass Style – это стиль и неповторимость вашего интерьера. Приходите за идеальным столом в ТВК "Республика" на 2 этаж.

ТВК "Республика" (ООО "Республика Ермак")

Барнаул, проспект Космонавтов, 6г.

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