Похолодание, снег и гололед ожидаются в Алтайском крае в эти выходные

Местами образуется временный снежный покров

11 октября 2024, 15:03, ИА Амител

Заснеженная аллея / Фото: unsplash.com

12 и 13 октября в Алтайском крае ожидается резкое похолодание, дождь и снег, в том числе мокрый. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в северных районах края может установиться временный снежный покров, а на дорогах местами образуется гололедица.

Так, в ночь на субботу, 12 октября, ожидается от -2 до -7 градусов. Местами по югу будет теплее – от +2 до +7 градусов. Пройдет дождь, мокрый снег. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Днем в Алтайском крае потеплеет: от +1 до +6 градусов, местами до +11 градусов. Осадки в виде дождя и мокрого снега продолжатся. Ветер, как и ночью, будет северо-восточный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В ночь на воскресенье, 13 октября, температура ожидается на уровне от -4 до -9 градусов. Пройдут небольшие, по востоку местами умеренные осадки в виде снега. На дорогах ожидается гололедица. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Дневная температура 13 октября составит от -1 до +4 градусов. Осадки преимущественно прекратятся, однако местами по юго-востоку небольшие дожди, мокрый снег. На дорогах ожидается гололедица.

В Барнауле погода будет схожей. В ночь на 12 октября температура составит от -2 до -4 градусов. Выпадет мокрый снег, местами образуется временный снежный покров. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с. Днем в субботу потеплеет, от +1 до +3 градусов, однако осадки продолжатся.

В ночь на воскресенье ожидается резкое похолодание: от -6 до -8 градусов. В начале ночи выпадет небольшой мокрый снег, а на дорогах сохранится гололедица. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Днем 13 октября ожидается от 0 до +2 градусов, преимущественно без осадков. Ветер ослабнет до 2-7 м/с.