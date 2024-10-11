"Прорывается зима". Синоптик рассказал, какие погодные аномалии нагрянут в Сибирь
После снегопадов с формированием снежного покрова придет потепление
11 октября 2024, 14:21, ИА Амител
После снегопада в Барнауле / Фото: amic.ru
Погода готовит сюрприз жителям юга Западной Сибири, рассказал "Парламентской газете" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Здесь у нас прорывается зима – со снегопадами, с формированием снежного покрова", – отметил Тишковец.
При этом без аномалий не обойдется. После снега, гололедицы и нуля градусов придет потепление.
"На следующей неделе снежный покров должен уже сойти", – подчеркнул эксперт.
Ранее синоптик рассказала amic.ru, что 12 и 13 октября Алтайский край ожидает резкое похолодание со снегом. Глава Барнаула поручил дорожникам готовиться к ухудшению погоды.
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