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"Прорывается зима". Синоптик рассказал, какие погодные аномалии нагрянут в Сибирь

После снегопадов с формированием снежного покрова придет потепление

11 октября 2024, 14:21, ИА Амител

После снегопада в Барнауле / Фото: amic.ru
После снегопада в Барнауле / Фото: amic.ru

Погода готовит сюрприз жителям юга Западной Сибири, рассказал "Парламентской газете" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Здесь у нас прорывается зима – со снегопадами, с формированием снежного покрова", – отметил Тишковец.

При этом без аномалий не обойдется. После снега, гололедицы и нуля градусов придет потепление.

"На следующей неделе снежный покров должен уже сойти", – подчеркнул эксперт.

Ранее синоптик рассказала amic.ru, что 12 и 13 октября Алтайский край ожидает резкое похолодание со снегом. Глава Барнаула поручил дорожникам готовиться к ухудшению погоды.

Зима в Барнауле / Фото: amic.ru

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