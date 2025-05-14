Тело бийского путешественника почти четыре месяца находится в индонезийском морге

У знакомых нет денег даже на его захоронение на чужбине

14 мая 2025, 11:55, ИА Амител

Вход в морг / Фото: unsplash.com / Go to Sharon Lawson's profile Sharon Lawson

Тело бийского путешественника Анатолия Ломакина, который скончался в Индонезии, почти четыре месяца не могут захоронить. Как сообщает "КП", подруга покойного, Ирина Евдокимова, рассказала, что труп находится в ужасном состоянии – морги в этом климате не сохраняют холод.

Напомним, 40-летний общественник Анатолий Ломакин погиб 21 января. 19 января он прибыл в город Битунг на корабле, 20 января заселился в отель "Пермато" в Манадо. На следующий день сотрудники отеля заметили, что иностранец болен, и обратились в областную больницу. Прибывшие на вызов медики госпитализировали путешественника. Он жаловался на одышку и затуманивание зрения. Пациенту оказали медицинскую помощь и провели компьютерную томографию, но мужчина скончался.

Изначально Ломакина хотели кремировать, а прах отвезти в Бийск. Однако эта идея оказалась слишком дорогой. Теперь путешественника планируют захоронить хотя бы на месте.

"В Индонезии требовали оплатить 1,5 млн рублей за услуги клиники, отдельно – за кремацию. Выяснилось, что страховка у него была обычная, а на этот случай должна быть расширенная. Такой суммы не удалось найти, сейчас в посольстве ждут хотя бы 50 тысяч на оплату услуг похоронного агента", – объяснила Евдокимова.

Подруга усопшего отметила, что хоть у Ломакина были обеспеченные знакомые, даже эту сумму удается собрать с трудом. У женщины есть 25 тысяч, и если вторую часть суммы найти не удастся, то она будет занимать.

Недавно из консульства в Индонезии бийчанке по ее просьбе выслали фото тела ее друга. Оно находится в ужасном состоянии. Со слов Евдокимовой, труп пугает уже и сотрудников морга, которые давно хотят похоронить его просто в саване.