Тело бийского путешественника почти четыре месяца находится в индонезийском морге
У знакомых нет денег даже на его захоронение на чужбине
14 мая 2025, 11:55, ИА Амител
Тело бийского путешественника Анатолия Ломакина, который скончался в Индонезии, почти четыре месяца не могут захоронить. Как сообщает "КП", подруга покойного, Ирина Евдокимова, рассказала, что труп находится в ужасном состоянии – морги в этом климате не сохраняют холод.
Напомним, 40-летний общественник Анатолий Ломакин погиб 21 января. 19 января он прибыл в город Битунг на корабле, 20 января заселился в отель "Пермато" в Манадо. На следующий день сотрудники отеля заметили, что иностранец болен, и обратились в областную больницу. Прибывшие на вызов медики госпитализировали путешественника. Он жаловался на одышку и затуманивание зрения. Пациенту оказали медицинскую помощь и провели компьютерную томографию, но мужчина скончался.
Изначально Ломакина хотели кремировать, а прах отвезти в Бийск. Однако эта идея оказалась слишком дорогой. Теперь путешественника планируют захоронить хотя бы на месте.
"В Индонезии требовали оплатить 1,5 млн рублей за услуги клиники, отдельно – за кремацию. Выяснилось, что страховка у него была обычная, а на этот случай должна быть расширенная. Такой суммы не удалось найти, сейчас в посольстве ждут хотя бы 50 тысяч на оплату услуг похоронного агента", – объяснила Евдокимова.
Подруга усопшего отметила, что хоть у Ломакина были обеспеченные знакомые, даже эту сумму удается собрать с трудом. У женщины есть 25 тысяч, и если вторую часть суммы найти не удастся, то она будет занимать.
Недавно из консульства в Индонезии бийчанке по ее просьбе выслали фото тела ее друга. Оно находится в ужасном состоянии. Со слов Евдокимовой, труп пугает уже и сотрудников морга, которые давно хотят похоронить его просто в саване.
12:14:05 14-05-2025
Мутная какая-то история. Были деньги колесить по миру (а это очень дорого), были какие-то состоятельные друзья, а теперь только бывшая подруга и 25 тысяч рублей. Денег привезти тело типа нет, хоронить там типа не хотят. Абсурд на абсурде.
13:03:42 14-05-2025
Нужно составить список тех кто хочет привезти и пусть по списку скинутся до нужной суммы.
Свои хотелки всегда нужно подтверждать материально.
15:46:46 14-05-2025
Это связано с Алтайским краем?
16:08:40 14-05-2025
Не надо ерничать. если у кого то есть деньги -дайте нужную сумму
мы с вами не знаем что там с душой человека происходит и возможно это ваше благое дела и помощь ему зачтется. Сильно зачтется. А может даже не вам а вашему родственнику там
18:52:31 14-05-2025
Душа в кайфе...специально там захотела остаться....похороните уже туловище...не таскайте ни куда)))))