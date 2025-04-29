Пока едет скорая. Жители Алтая охотно оказывают помощь другим, следуя инструкциям врачей

С марта в крае работает служба сопровождения: тем, кто звонит в скорую помощь, предлагают поучаствовать в спасении больного

29 апреля 2025, 06:15, ИА Амител

Обучение навыкам оказания первой помощи / Фото: Минздрав Алтайского края

С марта 2025 года 60 жителей Алтайского края, вызывая скорую другому человеку, согласились сами оказать ему первую помощь. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Он объяснил, что в марте на Алтае начала работать служба сопровождения: диспетчеры предлагают людям не просто дожидаться скорой, а помочь больному.

"Вплоть до сердечно-легочной реанимации"

Министр подчеркнул, что готовность человека помочь другому не отменяет выезда врачей. Но пока медики мчатся на экстренный вызов, звонивший может грамотными действиями выиграть драгоценные минуты.

"Когда человек в экстренной ситуации звонит "03" или "112", диспетчер уточняет всю информацию для выезда бригады, а затем спрашивает, готов ли собеседник следовать инструкциям и оказать первую помощь. Это очень важно: даже если человек банально поперхнулся пищей, бездействие может обернуться летальным исходом. Также для нас очень важно снижать смертность среди людей трудоспособного возраста. Это, как правило, внезапные события. Поэтому нужна готовность со стороны населения", – пояснил Попов.

По словам главы регионального Минздрава, за первые два месяца работы служба сопровождения предложила жителям оказать первую помощь 61 раз – отказался лишь один человек.

"Это говорит о том, что люди в Алтайском крае не проходят мимо, они готовы оказать помощь, если кто-то их сопровождает и дает четкие инструкции", – убежден министр.Случаи, в которых люди соглашались самостоятельно оказать медпомощь, разные: потеря сознания, кровотечения, травмы и ожоги. Один житель даже самостоятельно провел больному сердечно-легочную реанимацию, пока ехала бригада врачей.

Готовы к санитарной обороне

По словам Попова, службу сопровождения запустили в том числе и для того, чтобы оценить эффект от проекта "Готов к санитарной обороне", который реализуют в Алтайском крае. В его рамках в регионе проводят обучение всех желающих: опытные инструкторы рассказывают, как оказывать первую медицинскую помощь при самых распространенных травмах и заболеваниях.

За первый квартал навыки оказания помощи получили более шести тысяч человек. Но планы на 2025 год у краевого Минздрава амбициозные: обучить 220 тысяч человек.

"Последний день, когда все муниципалитеты проводили массовое обучение населения, прошел 26 апреля. В крае организовано более 300 площадок для таких мероприятий. Мы обязательно продолжим подобные акции – следующий единый день состоится 17 мая", – пояснил Попов.Он подчеркнул, что суть проекта "Готов к санитарной обороне" намного глубже, чем многие думают.

"Вопрос не только в оказании первой помощи. Мы доносим до населения, как распознать первые признаки инфаркта и инсульта. Это даст очень важный популяционный эффект. Когда человек видит, что нужно срочно вызывать скорую, у врачей появляются шансы оказать специфическую и технологическую медпомощь", – отметил Дмитрий Попов.По мнению министра, большинство из тех, кто в последние два месяца согласился на предложение диспетчера оказать другому первую помощь, инструктаж в рамках проекта не проходили. Но он убежден, что чем больше жителей Алтайского края удастся обучить, тем чаще они будут участвовать в спасении больных по инструкции диспетчера. А значит, и жизней будет спасено больше.