"Пока не мешает". Когда в Барнауле ради развязки наконец снесут кафе "У Григорича"

Собственник уже переехал в новое помещение по соседству

26 ноября 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Знаменитое барнаульское кафе "У Григорича" на Змеиногорском тракте начнут сносить в декабре 2023 года. Об этом amic.ru сообщил руководитель управления строительства искусственных сооружений ООО "Региональная строительная компания" Юрий Еньков. Именно эта компания занимается строительством многоуровневой развязки на пересечении Змеиногорского тракта и шоссе Ленточный бор в Барнауле.

"Думаю, что до Нового года мы доберемся до кафе "У Григорича". Сейчас возьмем пробы грунта и начнем там копать. Пока не мешает. Наоборот, собственник кафе предоставил нам помещение и поделился электричеством", – пояснил Юрий Еньков.

Изначально планировалось, что заведение общепита снесут в мае. Однако график работ изменился и строителям не мешает здание. Шашлычная "У Григорича" уже давно переехала в новый комплекс и занимает участок 1,9 га. Площадь самих помещений составит более 3 тыс. кв. метров.

На месте же бывшего здания кафе появится одна из опор развязки, которая будет вести со Змеиногорского тракта в сторону Рубцовска. Сейчас развязка готова примерно на 40%. Строители уже возвели все опоры будущей верхней эстакады, а также начали рыть подземный тоннель длиной 460 метров.

Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей. Реализуют проект в рамках инфраструктурного кредита, взятого правительством Алтайского края. Объект планируют сдать в декабре 2024 года.