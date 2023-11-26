НОВОСТИТранспорт

"Пока не мешает". Когда в Барнауле ради развязки наконец снесут кафе "У Григорича"

Собственник уже переехал в новое помещение по соседству

26 ноября 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Знаменитое барнаульское кафе "У Григорича" на Змеиногорском тракте начнут сносить в декабре 2023 года. Об этом amic.ru сообщил руководитель управления строительства искусственных сооружений ООО "Региональная строительная компания" Юрий Еньков. Именно эта компания занимается строительством многоуровневой развязки на пересечении Змеиногорского тракта и шоссе Ленточный бор в Барнауле.

"Думаю, что до Нового года мы доберемся до кафе "У Григорича". Сейчас возьмем пробы грунта и начнем там копать. Пока не мешает. Наоборот, собственник кафе предоставил нам помещение и поделился электричеством", – пояснил Юрий Еньков.

Изначально планировалось, что заведение общепита снесут в мае. Однако график работ изменился и строителям не мешает здание. Шашлычная "У Григорича" уже давно переехала в новый комплекс и занимает участок 1,9 га. Площадь самих помещений составит более 3 тыс. кв. метров.

На месте же бывшего здания кафе появится одна из опор развязки, которая будет вести со Змеиногорского тракта в сторону Рубцовска. Сейчас развязка готова примерно на 40%. Строители уже возвели все опоры будущей верхней эстакады, а также начали рыть подземный тоннель длиной 460 метров.

Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей. Реализуют проект в рамках инфраструктурного кредита, взятого правительством Алтайского края. Объект планируют сдать в декабре 2024 года.

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НОВОСТИТранспорт

Барнаул Дороги Развязка дорожное движение

Комментарии 8

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Гость

09:21:06 26-11-2023

Чем эта забегаловка «знаменитая»? Вы ее еще «легендарной» назовите.

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Гость

11:11:07 26-11-2023

Гость (09:21:06 26-11-2023) Чем эта забегаловка «знаменитая»? Вы ее еще «легендарной» на... Хорошая "крыша".

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Гость

11:18:52 26-11-2023

Гость (09:21:06 26-11-2023) Чем эта забегаловка «знаменитая»? Вы ее еще «легендарной» на... Когда то там шашлык был вкусный. Сейчас эту точку общепита, лучше мимо проезжать.

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Гость

10:11:30 26-11-2023

А вообще - легендарная! Культовое место. Это сейчас она потеряла популярность. А раньше, это было одно из самых известных мест, с самыми вкусными шашлыками:))

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Гость

13:21:24 26-11-2023

Гость (10:11:30 26-11-2023) А вообще - легендарная! Культовое место. Это сейчас она поте... Время, не повернешь вспять. "Крыша" ветшает, кадры стареют, коров и коз с овцами становится менше, да и клеенты привередливые. Был Вавилон, седьмое чудо света, сейчас там развалины только змеи с ящерицими водятся.

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Гость

17:12:05 26-11-2023

Гость (10:11:30 26-11-2023) А вообще - легендарная! Культовое место. Это сейчас она поте... насчёт потеряло популярность - на дачу мимо езжу- очередь за шашлыком 15-20 человек всегда

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Гость

18:28:49 26-11-2023

Гость (17:12:05 26-11-2023) насчёт потеряло популярность - на дачу мимо езжу- очередь за... вранье. сегодня мимо проезжал. и на сад и обратно. десятка человек не было в очереди

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Гость

23:23:00 26-11-2023

Лет 15 назад специально ездили к Григоричу, брали шашлык и устраивали пикник в лесу с друзьями. Вкусный ароматный шашлык был.

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