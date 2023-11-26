"Пока не мешает". Когда в Барнауле ради развязки наконец снесут кафе "У Григорича"
Собственник уже переехал в новое помещение по соседству
26 ноября 2023, 06:30, ИА Амител
Знаменитое барнаульское кафе "У Григорича" на Змеиногорском тракте начнут сносить в декабре 2023 года. Об этом amic.ru сообщил руководитель управления строительства искусственных сооружений ООО "Региональная строительная компания" Юрий Еньков. Именно эта компания занимается строительством многоуровневой развязки на пересечении Змеиногорского тракта и шоссе Ленточный бор в Барнауле.
"Думаю, что до Нового года мы доберемся до кафе "У Григорича". Сейчас возьмем пробы грунта и начнем там копать. Пока не мешает. Наоборот, собственник кафе предоставил нам помещение и поделился электричеством", – пояснил Юрий Еньков.
Изначально планировалось, что заведение общепита снесут в мае. Однако график работ изменился и строителям не мешает здание. Шашлычная "У Григорича" уже давно переехала в новый комплекс и занимает участок 1,9 га. Площадь самих помещений составит более 3 тыс. кв. метров.
На месте же бывшего здания кафе появится одна из опор развязки, которая будет вести со Змеиногорского тракта в сторону Рубцовска. Сейчас развязка готова примерно на 40%. Строители уже возвели все опоры будущей верхней эстакады, а также начали рыть подземный тоннель длиной 460 метров.
Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей. Реализуют проект в рамках инфраструктурного кредита, взятого правительством Алтайского края. Объект планируют сдать в декабре 2024 года.
09:21:06 26-11-2023
Чем эта забегаловка «знаменитая»? Вы ее еще «легендарной» назовите.
11:11:07 26-11-2023
Гость (09:21:06 26-11-2023) Чем эта забегаловка «знаменитая»? Вы ее еще «легендарной» на... Хорошая "крыша".
11:18:52 26-11-2023
Гость (09:21:06 26-11-2023) Чем эта забегаловка «знаменитая»? Вы ее еще «легендарной» на... Когда то там шашлык был вкусный. Сейчас эту точку общепита, лучше мимо проезжать.
10:11:30 26-11-2023
А вообще - легендарная! Культовое место. Это сейчас она потеряла популярность. А раньше, это было одно из самых известных мест, с самыми вкусными шашлыками:))
13:21:24 26-11-2023
Гость (10:11:30 26-11-2023) А вообще - легендарная! Культовое место. Это сейчас она поте... Время, не повернешь вспять. "Крыша" ветшает, кадры стареют, коров и коз с овцами становится менше, да и клеенты привередливые. Был Вавилон, седьмое чудо света, сейчас там развалины только змеи с ящерицими водятся.
17:12:05 26-11-2023
Гость (10:11:30 26-11-2023) А вообще - легендарная! Культовое место. Это сейчас она поте... насчёт потеряло популярность - на дачу мимо езжу- очередь за шашлыком 15-20 человек всегда
18:28:49 26-11-2023
Гость (17:12:05 26-11-2023) насчёт потеряло популярность - на дачу мимо езжу- очередь за... вранье. сегодня мимо проезжал. и на сад и обратно. десятка человек не было в очереди
23:23:00 26-11-2023
Лет 15 назад специально ездили к Григоричу, брали шашлык и устраивали пикник в лесу с друзьями. Вкусный ароматный шашлык был.