Мама из Барнаула пожаловалась в соцсетях, что ее ребенка с "чистыми" анализами обязали посещать фтизиатра

08 мая 2024, 07:00, ИА Амител

Специалист изучает анализы / Фото: amic.ru

Ставить на учет в противотуберкулезный диспансер могут и здоровых детей. Об этом amic.ru рассказала главный детский фтизиатр Алтайского края Светлана Кутищева. Так врач прокомментировала пост жительницы Барнаула в соцсетях: женщина возмутилась, что ее ребенка с "чистыми" анализами поставили на учет. Ничего страшного в таком решении нет, уверяет специалист. По ее словам, все это делается на благо ребенка.

Подробнее о том, почему такие действия врачей верны и чем может обернуться отказ от диспансерного наблюдения, – в материале amic.ru.

Что произошло?

Пост появился 6 мая в сообществе "Инцидент Барнаул". Женщина пожаловалась, что ее 4-летнего ребенка поставили на учет в противотуберкулезный диспансер. И подчеркнула, что все анализы у малыша были в норме.

"Моему ребенку 4 года. На постоянной основе в садике ставят Манту. После очередной пробы (которая не превышает норму) его отправили к фтизиатру. Ребенок сдал анализы (чистые), прошел рентген легких (все чисто), сдал Д-тест (отрицательно) и после всей этой эпопеи фтизиатр ставит ребенка на учет!" – написала женщина. Мама не понимает, на каком основании ее ребенка поставили на учет. По ее словам, теперь малыш каждые полгода вынужден будет посещать диспансер и "хватать там заразу".

"У врачей работы нет? У них план по больным, статистика или что?" – возмутилась автор поста.

Не болен, но инфицирован

Фтизиатр Светлана Кутищева рассказала amic.ru, что разобралась в этом конкретном случае. И уверяет, что врач поступил абсолютно правильно. По словам специалиста, причиной стали подозрительные результаты туберкулиновой пробы (Манту). У врача есть основания полагать, что малыш встретился где-то с туберкулезной палочкой.

"Размер Манту определяет наличие туберкулезной палочки. Если ребенок никогда с ней не встречался и не привит вакциной БСЖ, то и реакция будет отрицательной. Еще в роддоме мы ставим БЦЖ – это тоже своего рода инфицирование, но безопасное, чтобы научить организм бороться с возбудителем. Реакция Манту после этого какое-то время будет положительной, но со временем размер будет уменьшаться. Если же она угасала, угасала, а потом снова "выпрыгнула", это значит, что ребенок уже где-то в жизни встретился с туберкулезной палочкой. Это называется вираж туберкулиновых проб", – пояснила Кутищева. При этом фтизиатр подтвердила, что малыш здоров и не болеет туберкулезом. По ее словам, нужно различать инфицирование и заболевание. Скорее всего, ребенок подхватил инфекцию, но не заболел ею. А туберкулезная палочка может очень долго жить в организме человека и никак себя не проявлять. До определенного момента.

"Туберкулез – очень коварное заболевание, которое долгое время протекает бессимптомно и не "болит". Это отличие от других инфекций. Допустим, взять корь: ребенок проконтактировал и через 21 день понятно, заболел он или нет. А с туберкулезом все не так. Никто не может сказать, через какое время после заражения туберкулезной палочкой человек может заболеть", – говорит медик. Поэтому таких детей берут под диспансерное наблюдение, объясняет Кутищева. И добавляет, что ребенок находится на учете в течение года: чаще всего именно в эти сроки болезнь может себя проявить.

"По статистике, 10% людей, заразившихся туберкулезной палочкой, в течение жизни заболевают. Примерно 5% заболевают в первые два года. Поэтому определен оптимальный срок: в течение года мы наблюдаем за детьми с виражами, чтобы убедиться, что он не заболеет. Повторюсь, никто не знает, когда это может произойти", – сказала врач.

"Цель – уберечь ребенка, пока не поздно"

В течение этого срока ребенка могут несколько раз пригласить на прием к фтизиатру. Детям могут проводить дополнительные обследования и при наличии оснований назначить курс профилактического лечения.

"Главная цель – уберечь ребенка. Сделать так, чтобы он не заболел. А если он уже заболел, вовремя начать лечение, пока не поздно", – говорит фтизиатр.Она подчеркнула, что сам факт постановки на учет вовсе не означает, что ребенок болен. У него есть справка об отсутствии заболевания, он спокойно может посещать детсад, школу или кружки.

А родителям, которые считают поездку к фтизиатру и прохождение анализов "бессмысленным квестом", Кутищева рекомендует задуматься о другом "квесте".

"Я думаю, гораздо больший квест потом лечить ребенка от туберкулеза. Курс лечения длится не меньше шести месяцев. А может и вовсе продлиться до двух лет. И это при том, если вовремя обнаружили заболевание. Повторю, болезнь очень страшная. Симптомы появляются, когда случай уже запущенный. Вот тут и нужно понять, что лучше: несколько посещений врача или долгое и тяжелое лечение", – сказала специалист. Кутищева сказала, что после 2020 года в Алтайском крае не зафиксировано ни одной детской смерти от туберкулеза. И врач считает это достижением в том числе и диспансерного наблюдения.

"На улице заболеть проще"

Прокомментировала врач и слова женщины о том, что в туберкулезном диспансере можно "подхватить заразу". По словам Кутищевой, в медучреждении, как и подобает инфекционному отделению, строго соблюдают все противоэпидемиологические меры: кварцевание, санобработка и прочее. Поэтому здесь риск заражения сведен к минимуму. Чего не скажешь об общественных местах, заметила медик.

"Вероятность встретить больного туберкулезом человека рядом с домом ничуть не меньше, чем в больнице. Больные проживают во всех частях города. Они также ходят в магазины, ездят в общественном транспорте, пользуются лифтами. Вот зашли вы в лифт и думаете, что все хорошо. А на самом деле перед вами там проехал туберкулезный больной и покашлял. А эта палочка очень живучая. У нас уборку с хлоркой проводят несколько раз в день. Чего, к сожалению, не скажешь о тех же лифтах", – сказала Кутищева. В заключение главный детский фтизиатр посоветовала родителям не бояться, если ребенку назначили диспансерное наблюдение. Вместо этого она порекомендовала думать о том, как уберечь малыша от страшного заболевания и сохранить его здоровье.