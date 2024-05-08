"Пока не поздно". Врач о том, зачем здоровых детей ставят на учет в тубдиспансер
Мама из Барнаула пожаловалась в соцсетях, что ее ребенка с "чистыми" анализами обязали посещать фтизиатра
08 мая 2024, 07:00, ИА Амител
Ставить на учет в противотуберкулезный диспансер могут и здоровых детей. Об этом amic.ru рассказала главный детский фтизиатр Алтайского края Светлана Кутищева. Так врач прокомментировала пост жительницы Барнаула в соцсетях: женщина возмутилась, что ее ребенка с "чистыми" анализами поставили на учет. Ничего страшного в таком решении нет, уверяет специалист. По ее словам, все это делается на благо ребенка.
Подробнее о том, почему такие действия врачей верны и чем может обернуться отказ от диспансерного наблюдения, – в материале amic.ru.
Что произошло?
Пост появился 6 мая в сообществе "Инцидент Барнаул". Женщина пожаловалась, что ее 4-летнего ребенка поставили на учет в противотуберкулезный диспансер. И подчеркнула, что все анализы у малыша были в норме.
"Моему ребенку 4 года. На постоянной основе в садике ставят Манту. После очередной пробы (которая не превышает норму) его отправили к фтизиатру. Ребенок сдал анализы (чистые), прошел рентген легких (все чисто), сдал Д-тест (отрицательно) и после всей этой эпопеи фтизиатр ставит ребенка на учет!" – написала женщина. Мама не понимает, на каком основании ее ребенка поставили на учет. По ее словам, теперь малыш каждые полгода вынужден будет посещать диспансер и "хватать там заразу".
"У врачей работы нет? У них план по больным, статистика или что?" – возмутилась автор поста.
Не болен, но инфицирован
Фтизиатр Светлана Кутищева рассказала amic.ru, что разобралась в этом конкретном случае. И уверяет, что врач поступил абсолютно правильно. По словам специалиста, причиной стали подозрительные результаты туберкулиновой пробы (Манту). У врача есть основания полагать, что малыш встретился где-то с туберкулезной палочкой.
"Размер Манту определяет наличие туберкулезной палочки. Если ребенок никогда с ней не встречался и не привит вакциной БСЖ, то и реакция будет отрицательной. Еще в роддоме мы ставим БЦЖ – это тоже своего рода инфицирование, но безопасное, чтобы научить организм бороться с возбудителем. Реакция Манту после этого какое-то время будет положительной, но со временем размер будет уменьшаться. Если же она угасала, угасала, а потом снова "выпрыгнула", это значит, что ребенок уже где-то в жизни встретился с туберкулезной палочкой. Это называется вираж туберкулиновых проб", – пояснила Кутищева. При этом фтизиатр подтвердила, что малыш здоров и не болеет туберкулезом. По ее словам, нужно различать инфицирование и заболевание. Скорее всего, ребенок подхватил инфекцию, но не заболел ею. А туберкулезная палочка может очень долго жить в организме человека и никак себя не проявлять. До определенного момента.
"Туберкулез – очень коварное заболевание, которое долгое время протекает бессимптомно и не "болит". Это отличие от других инфекций. Допустим, взять корь: ребенок проконтактировал и через 21 день понятно, заболел он или нет. А с туберкулезом все не так. Никто не может сказать, через какое время после заражения туберкулезной палочкой человек может заболеть", – говорит медик. Поэтому таких детей берут под диспансерное наблюдение, объясняет Кутищева. И добавляет, что ребенок находится на учете в течение года: чаще всего именно в эти сроки болезнь может себя проявить.
"По статистике, 10% людей, заразившихся туберкулезной палочкой, в течение жизни заболевают. Примерно 5% заболевают в первые два года. Поэтому определен оптимальный срок: в течение года мы наблюдаем за детьми с виражами, чтобы убедиться, что он не заболеет. Повторюсь, никто не знает, когда это может произойти", – сказала врач.
"Цель – уберечь ребенка, пока не поздно"
В течение этого срока ребенка могут несколько раз пригласить на прием к фтизиатру. Детям могут проводить дополнительные обследования и при наличии оснований назначить курс профилактического лечения.
"Главная цель – уберечь ребенка. Сделать так, чтобы он не заболел. А если он уже заболел, вовремя начать лечение, пока не поздно", – говорит фтизиатр.Она подчеркнула, что сам факт постановки на учет вовсе не означает, что ребенок болен. У него есть справка об отсутствии заболевания, он спокойно может посещать детсад, школу или кружки.
А родителям, которые считают поездку к фтизиатру и прохождение анализов "бессмысленным квестом", Кутищева рекомендует задуматься о другом "квесте".
"Я думаю, гораздо больший квест потом лечить ребенка от туберкулеза. Курс лечения длится не меньше шести месяцев. А может и вовсе продлиться до двух лет. И это при том, если вовремя обнаружили заболевание. Повторю, болезнь очень страшная. Симптомы появляются, когда случай уже запущенный. Вот тут и нужно понять, что лучше: несколько посещений врача или долгое и тяжелое лечение", – сказала специалист. Кутищева сказала, что после 2020 года в Алтайском крае не зафиксировано ни одной детской смерти от туберкулеза. И врач считает это достижением в том числе и диспансерного наблюдения.
"На улице заболеть проще"
Прокомментировала врач и слова женщины о том, что в туберкулезном диспансере можно "подхватить заразу". По словам Кутищевой, в медучреждении, как и подобает инфекционному отделению, строго соблюдают все противоэпидемиологические меры: кварцевание, санобработка и прочее. Поэтому здесь риск заражения сведен к минимуму. Чего не скажешь об общественных местах, заметила медик.
"Вероятность встретить больного туберкулезом человека рядом с домом ничуть не меньше, чем в больнице. Больные проживают во всех частях города. Они также ходят в магазины, ездят в общественном транспорте, пользуются лифтами. Вот зашли вы в лифт и думаете, что все хорошо. А на самом деле перед вами там проехал туберкулезный больной и покашлял. А эта палочка очень живучая. У нас уборку с хлоркой проводят несколько раз в день. Чего, к сожалению, не скажешь о тех же лифтах", – сказала Кутищева. В заключение главный детский фтизиатр посоветовала родителям не бояться, если ребенку назначили диспансерное наблюдение. Вместо этого она порекомендовала думать о том, как уберечь малыша от страшного заболевания и сохранить его здоровье.
15:31:02 08-05-2024
Или у ребёнка просто аллергия на компоненты Манту. У меня постоянно в детстве манту огромная была, и никто тогда не заткнуться, что это аллергия, а я очень аллергичный человек. Тогда затаскали по этим врачам и анализам, все норм было, только постоянная беготня по врачам, это ужасно. Ужасно, что до сих пор не могут сказать, что это проба не подходит конкретному ребёнку, на учёт блин ставят. Давно уже есть тесты без этих проб, но они же дорогие, будем по прежнему ставить всем Манту, которая вызывает аллергию.