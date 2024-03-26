Полыхающий очаг. Алтайские фтизиатры о том, почему туберкулез все еще опасен

Иногда туберкулезная палочка может оставаться в организме человека годы и ждать удобного момента

26 марта 2024, 11:55, ИА Амител

В выходные в мире отмечали День борьбы с туберкулезом. Это до сих пор одно из самых опасных инфекционных заболеваний на Земле. А в Алтайском крае особенно острая ситуация по туберкулезу. Amic.ru узнал у алтайских фтизиатров, кто из жителей региона в зоне особого риска и зачем ставить прививку, которая не защищает от заражения.

Что такое туберкулез?

Инфекционное заболевание, которое вызывает специфическая микобактерия Mycobacterium tuberculosis. В организме возникает воспаление, при котором ткань пораженного органа разрушается, образуются туберкулезные каверны (очаги распада), которые со временем могут замещаться нефункциональной рубцовой тканью.

Туберкулез может поражать любой орган, кроме волос и ногтей. Но чаще всего страдают органы дыхания: это "входные ворота" инфекции в организм, поэтому соотношение легочных форм туберкулеза ко всем остальным составляет примерно 95/5.

По степени опасности для окружающих выделяют две формы туберкулеза: закрытую и открытую. При закрытой больной не выделяет туберкулезную палочку во внешнюю среду. При открытой он активно заражает всех вокруг.

Как можно заразиться туберкулезом?

Чаще всего туберкулез передается воздушно-капельным путем (через дыхание, чихание или кашель больного человека). Доказано, что попасть в легкие микобактерия может, только находясь в мельчайшей капле диаметром 1 – 5 микрон (в 1000 раз меньше миллиметра). Но если человек облизывает руку, бактерия попадает в рот, желудок, кишечник – то заражение не происходит, этим она выгодно отличается от вирусов.

Микобактерии туберкулеза выдерживают перепад температур от +90 °C до −260 °C, не погибают под действием кислот, щелочей и спиртов и до 3 месяцев сохраняют жизнеспособность на поверхностях предметов.

Туберкулез – болезнь бомжей и заключенных?

"Это опасное заблуждение. Туберкулез не знает ни чинов, ни званий - заболеть может абсолютно любой человек. В моей практике были пациенты из очень статусных и обеспеченных семей", - рассказала главный внештатный детский фтизиатр Минздрава Алтайского края Светлана Кутищева.

Но есть люди, которые больше остальных рискуют заболеть туберкулезом. Это:

- больные хроническими неспецифическими заболеваниями органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы;

- больные сахарным диабетом;

- те, кто получает кортикостероидную, лучевую, цитостатическую и иммуносупрессивную терапию;

- лица, состоящие на диспансерном наблюдении (в том числе профилактическом) в наркологических и психиатрических медицинских организациях;

- ВИЧ-инфицированные. По статистике, доля пациентов, имеющих ВИЧ-инфекцию среди вновь выявленных больных туберкулезом, составляет 30%, болезнь является для них основной причиной смерти, - поясняет главный внештатный взрослый фтизиатр Минздрава Алтайского края Елена Анисимова;

- социальные пациенты: бомжи, беженцы, мигранты, заключенные. Причем, последние, по словам Елены Анисимовой, являются значимой категорией для Алтайского края – как ни крути, Сибирь всегда была и остается территорией ссылок и тюрем.

"Длительное пребывание в микропопуляции, где есть хотя бы один больной туберкулезом, гарантирует инфицирование. Добавим сюда недостаток и скудность питания, систематическое переохлаждение, ограниченный доступ к медицинской помощи или его отсутствие – и вот вам "полыхающий очаг", распространяющий опасные "искры" повсюду, где бы не появился его обитатель", - отмечает врач.

Структура заболеваемости туберкулезом в Алтайском крае по итогам 2023 года:



- работающие - 19,3%- неработающие трудоспособного возраста - 56,5%

- лица без определенного места жительства – 0,2%

- пенсионеры - 12,9%

- учащиеся – 3,7%

- дошкольники- 3,4%

Все ли, кто "поймал" палочку Коха, заболевают туберкулезом?

Нет. Иногда туберкулезная палочка может оставаться в организме человека годы и ждать удобного момента. Если организм здоров, он не даст бактерии проявить патологическую активность.

Но если организм ослаб - туберкулез расцветает во всей красе. Длительное время болезнь может протекать вообще без каких-либо проявлений.

"Избежать столкновения с палочкой Коха практически невозможно. К 50-летнему возрасту инфицируется 90% населения. При этом большинство заразившихся (около 85%) никогда не заболеет туберкулезом, их организм будет успешно блокировать микобактерию в течение всей жизни", - рассказала Елена Анисимова.

Злостные курильщики, по словам врача, добровольно отнимают у себя эту суперспособность: гарью, копотью и токсичными смолами они убивают реснитчатый эпителий верхних дыхательных путей и снижают иммунитет. Ничем не удерживаемая бактерия летит прямо в легкое. А там для нее уже готова благодатная почва: клетки легочной ткани, поврежденные токсинами дыма от сигарет, вейпов или кальянов, не могут оказать микробу должного сопротивления.

Как проявляется болезнь?

Долгое время – никак, хотя в легких уже идут патологические изменения. Фтизиатры говорят, что выявить туберкулез на бессимптомной стадии – самое благодарное дело. У таких пациентов есть шанс распрощаться с болезнью раз и навсегда. Первые симптомы туберкулеза - как у взрослых, так и у детей - не специфические. Слабость, вялость, снижение аппетита – все это можно отнести к десяткам других, менее опасных патологий.

"Стоит насторожиться, если после назначенного врачом лечения какой-то патологии пациенту не становится легче дольше месяца, - это точно повод для более пристального обследования", - предупредила Елена Анисимова.

Кашель более трех недель, значительная потеря веса в течение последнего месяца, одышка, кровохаркание, ночные поты – эти симптомы говорят, что болезнь зашла уже далеко, началась деструкция (разрушение) легочной ткани. Лечиться придется сложно и долго.

Зачем ставить прививку БЦЖ, если она не защищает от заражения?

Зато она прекрасно защищает от тяжелых форм течения болезни. Так, Светлана Кутищева рассказала, что до 1952 года, когда в широкой медицинской практике появилась прививка БЦЖ, стационары были заполнены детьми с менингитами и генерализованными формами туберкулеза, при которых одновременно поражаются несколько органов. С появлением прививки смертность от детского туберкулеза резко снизилась.

"Не привитые дети чаще болеют туберкулезом и могут умереть, привитые - выздоравливают", – подчеркивает главный детский фтизиатр Алтая.

Кроме того, прививка БЦЖ сокращает количество тех пассивных носителей, которые в итоге заболевают туберкулезом. А ведь даже радикально пролеченная патология оставляет тяжелые изменения в организме, в том числе и риск заболеть повторно.

Можно ли прививаться от туберкулеза взрослому?

Это бессмысленно. Прививка тем эффективнее, чем раньше сделана – шанс поймать бактерию туберкулеза минимален в детском возрасте. Вакцинация БЦЖ в детском возрасте – это первая безопасная встреча человека с туберкулезом. Вакцина готовится из штамма ослабленной живой бычьей туберкулезной палочки, которая практически утратила вирулентность (заразность) для человека. Это "тренажер", с помощью которого организм ребенка учится распознавать истинную палочку Коха и бороться с ней. А к моменту взросления человек практически неизбежно инфицируется естественным путем: заболеет он при этом или нет – другой вопрос, но тренажер ему уже точно не понадобится.