Украинский президент поздравил американского коллегу "с успешной операцией на Ближнем Востоке"

26 июня 2025, 07:15, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: ТАСС / Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности диалога с главой США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО. Об этом сообщает РБК.

Зеленский заявил, что поздравил американского лидера "с успешной операцией на Ближнем Востоке", а также обсудил с ним возможность закупки Киевом систем ПВО американского производства. Кроме того, главы государств обсудили потенциальное совместное производство беспилотников.

"Украина готова это оборудование купить и поддержать американских производителей вооружения. Европа может помочь. Также говорили о возможном совместном производстве дронов", – отметил украинский президент.

Также он сказал, что поговорил с Трампом о боевых действиях и передал ему данные происходящего "на земле".

Напомним, 25 июня на саммите НАТО в Гааге состоялись переговоры президентов Украины и США. По данным СМИ, диалог продолжался 40 минут. Представители прессы при этом не присутствовали.

Ранее Трамп подтверждал возможность встречи с Зеленским и заявлял, что речь пойдет о трудностях, с которыми сталкивается Украина.