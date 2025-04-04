Полицейские Барнаула задержали в Ставрополе мошенницу, торговавшую несуществующими щенками

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело

04 апреля 2025, 11:00, ИА Амител

Фото: Cristian Castillo / unsplash.com

Барнаульские полицейские задержали в Ставрополе мошенницу, которая торговала несуществующими щенками, сообщили в МВД Алтайского края.

Женщина 1991 года рождения разместила на сайте объявление о продаже собак по цене 34 тысячи рублей за одно животное. Фото она взяла из интернета.

Злоумышленница попросила покупательницу из Барнаула перевести 5 тысяч рублей предоплаты и еще 3,4 тысячи – на билет для отправки питомца.

Однако после получения денег сказала, что нужно подождать, пока щенок подрастет: якобы его вес был недостаточным для прививки, необходимой для транспортировки. А спустя некоторое время "продавец" и вовсе перестала выходить на связь.

В итоге жительница Барнаула обратилась к полицейским. Во время служебной командировки в Ставрополь они задержали подозреваемую.

"Предварительно известно, что задержанная причастна к совершению еще трех аналогичных фактов на территории РФ. Точное количество пострадавших и нанесенный им ущерб устанавливаются", – рассказали в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее в Барнауле 20-летняя студентка стала жертвой мошенников, которые обманули ее под предлогом госизмены.