Студентка из Барнаула перевела мошенникам 180 тысяч рублей

Правоохранители возбудили уголовное дело

28 марта 2025, 09:30, ИА Амител

Деньги, сбережения / Фото: amic.ru

В Барнауле 20-летняя студентка стала жертвой мошенников, которые обманули ее под предлогом госизмены, сообщили в МВД Алтайского края.

Девушке позвонил в мессенджере якобы сотрудник банка и сказал, что на ее имя пришло письмо от налоговой, но по неверному адресу. Незнакомец убедил горожанку назвать код из SMS для пересылки письма.

Спустя время ей позвонили и сообщили о попытке взлома аккаунта, а также назвали номер, куда обратиться для предотвращения противоправных действий. Затем девушке пришло сообщение о том, что ее 4 млн рублей были переведены главе террористической организации.

Позвонивший "специалист Центробанка" предложил не допустить завершения транзакции и перевести все деньги на "безопасный счет".

"В итоге девушка подарила мошенникам более 180 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело", – рассказали в ведомстве.

Ранее в Барнауле 21-летняя девушка отдала мошенникам 180 тысяч рублей. Ее обманули под предлогом продления договора сотовой связи.