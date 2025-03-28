НОВОСТИПроисшествия

Студентка из Барнаула перевела мошенникам 180 тысяч рублей

Правоохранители возбудили уголовное дело

28 марта 2025, 09:30, ИА Амител

Деньги, сбережения / Фото: amic.ru
Деньги, сбережения / Фото: amic.ru

В Барнауле 20-летняя студентка стала жертвой мошенников, которые обманули ее под предлогом госизмены, сообщили в МВД Алтайского края.

Девушке позвонил в мессенджере якобы сотрудник банка и сказал, что на ее имя пришло письмо от налоговой, но по неверному адресу. Незнакомец убедил горожанку назвать код из SMS для пересылки письма.

Спустя время ей позвонили и сообщили о попытке взлома аккаунта, а также назвали номер, куда обратиться для предотвращения противоправных действий. Затем девушке пришло сообщение о том, что ее 4 млн рублей были переведены главе террористической организации.

Позвонивший "специалист Центробанка" предложил не допустить завершения транзакции и перевести все деньги на "безопасный счет".

"В итоге девушка подарила мошенникам более 180 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело", – рассказали в ведомстве.

Ранее в Барнауле 21-летняя девушка отдала мошенникам 180 тысяч рублей. Ее обманули под предлогом продления договора сотовой связи.

Происшествия Мошенники

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

09:45:52 28-03-2025

еще заработает.
не деньги бы перевела, так оголенный провод лизнула. какая разница

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
.....

09:45:58 28-03-2025

откель у студентки такие суммы?Мы помню учились и подзарабатывали-уголь разгружали да мешки с чем то таскали на жд...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:20:43 28-03-2025

Однако, повышенная стипендия у студентки..😏

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
хм

11:17:06 28-03-2025

... девушке пришло сообщение о том, что ее 4 млн рублей были переведены.."
откуда у мошенников такая инфа, утечка информации однако

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:00:54 28-03-2025

"В итоге девушка подарила мошенникам более 180 тысяч рублей"...
- А 4 мульена где? Вернулись?

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров