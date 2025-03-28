Студентка из Барнаула перевела мошенникам 180 тысяч рублей
Правоохранители возбудили уголовное дело
28 марта 2025, 09:30, ИА Амител
В Барнауле 20-летняя студентка стала жертвой мошенников, которые обманули ее под предлогом госизмены, сообщили в МВД Алтайского края.
Девушке позвонил в мессенджере якобы сотрудник банка и сказал, что на ее имя пришло письмо от налоговой, но по неверному адресу. Незнакомец убедил горожанку назвать код из SMS для пересылки письма.
Спустя время ей позвонили и сообщили о попытке взлома аккаунта, а также назвали номер, куда обратиться для предотвращения противоправных действий. Затем девушке пришло сообщение о том, что ее 4 млн рублей были переведены главе террористической организации.
Позвонивший "специалист Центробанка" предложил не допустить завершения транзакции и перевести все деньги на "безопасный счет".
"В итоге девушка подарила мошенникам более 180 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело", – рассказали в ведомстве.
Ранее в Барнауле 21-летняя девушка отдала мошенникам 180 тысяч рублей. Ее обманули под предлогом продления договора сотовой связи.
09:45:52 28-03-2025
еще заработает.
не деньги бы перевела, так оголенный провод лизнула. какая разница
09:45:58 28-03-2025
откель у студентки такие суммы?Мы помню учились и подзарабатывали-уголь разгружали да мешки с чем то таскали на жд...
10:20:43 28-03-2025
Однако, повышенная стипендия у студентки..😏
11:17:06 28-03-2025
... девушке пришло сообщение о том, что ее 4 млн рублей были переведены.."
откуда у мошенников такая инфа, утечка информации однако
12:00:54 28-03-2025
"В итоге девушка подарила мошенникам более 180 тысяч рублей"...
- А 4 мульена где? Вернулись?