Полицейские останутся на дежурство в селах Егорьевского района, где бушует пожар
Жителям запрещают ходить в лес, проверяют, чтобы никто не оставлял у домов машины
08 июня 2023, 19:35, ИА Амител
Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю
Сотрудники полиции патрулируют дороги в Егорьевском районе, где бушует природный пожар. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.
На участке трассы Егорьевка – Волчиха ограничение сняли. Экипажи ДПС из Рубцовска, Алейска, Поспелихинского, Михайловского, Шипуновского, Волчихинского районов продолжают патрулирование.
Полицейские не пускают людей в лес, проверяют, чтобы никто не оставил машины. В маленьких селах патрулируют улицы. Здесь правоохранители останутся на ночь, чтобы вовремя оповестить людей в случае опасности.
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19:53:01 08-06-2023
Полиция следит за противопожарной ситуацей, менеджеры и водители воют. Казалось бы, что может пойти не так