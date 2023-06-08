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Полицейские останутся на дежурство в селах Егорьевского района, где бушует пожар

Жителям запрещают ходить в лес, проверяют, чтобы никто не оставлял у домов машины

08 июня 2023, 19:35, ИА Амител

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю
Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Сотрудники полиции патрулируют дороги в Егорьевском районе, где бушует природный пожар. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

На участке трассы Егорьевка – Волчиха ограничение сняли. Экипажи ДПС из Рубцовска, Алейска, Поспелихинского,  Михайловского, Шипуновского, Волчихинского районов продолжают патрулирование. 

Полицейские не пускают людей в лес, проверяют, чтобы никто не оставил машины. В маленьких селах патрулируют улицы. Здесь правоохранители останутся на ночь, чтобы вовремя оповестить людей в случае опасности.

Алтайский край Лесной пожар
Читайте также в сюжете: Лесной пожар в Егорьевском районе

Комментарии 1

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Гость

19:53:01 08-06-2023

Полиция следит за противопожарной ситуацей, менеджеры и водители воют. Казалось бы, что может пойти не так

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