Полиция задержала второго напавшего на ветерана СВО в Забайкалье

На него завели дело по двум статьям Уголовного кодекса

09 августа 2023, 17:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Сотрудники полиции задержали второго напавшего на ветерана СВО в Забайкалье. Об этом сообщает Babr Mash.

На 19-летнего молодого человека завели уголовное дело по двум статьям. Ранее правоохранители задержали 27-летнего мужчину, также участвовавшего в избиении. Отмечалось, что он уже был судим по нескольким статьям.

Напомним, конфликт между сторонами произошел в кафе, участник СВО хотел уехать, но злоумышленники догнали его и избили.

Прокуратура потребовала наказать сотрудников МВД, которые отказывались возбуждать дела по факту избиения.