Полиция задержала второго напавшего на ветерана СВО в Забайкалье
На него завели дело по двум статьям Уголовного кодекса
09 августа 2023, 17:35, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Сотрудники полиции задержали второго напавшего на ветерана СВО в Забайкалье. Об этом сообщает Babr Mash.
На 19-летнего молодого человека завели уголовное дело по двум статьям. Ранее правоохранители задержали 27-летнего мужчину, также участвовавшего в избиении. Отмечалось, что он уже был судим по нескольким статьям.
Напомним, конфликт между сторонами произошел в кафе, участник СВО хотел уехать, но злоумышленники догнали его и избили.
Прокуратура потребовала наказать сотрудников МВД, которые отказывались возбуждать дела по факту избиения.
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Гость (17:42:00 09-08-2023) Что двуногие говорят? За что били? ... А медали, по которым нападавшие его идентифицировали как участника СВО, инвалид надел, т.к. перед походом в кафе участвовал в установке памятника погибшему в СВО своему другу Денису.
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Гость (17:42:00 09-08-2023) Что двуногие говорят? За что били? ... жабогадючились