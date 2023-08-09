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Полиция задержала второго напавшего на ветерана СВО в Забайкалье

На него завели дело по двум статьям Уголовного кодекса

09 августа 2023, 17:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Сотрудники полиции задержали второго напавшего на ветерана СВО в Забайкалье. Об этом сообщает Babr Mash.

На 19-летнего молодого человека завели уголовное дело по двум статьям. Ранее правоохранители задержали 27-летнего мужчину, также участвовавшего в избиении. Отмечалось, что он уже был судим по нескольким статьям.

Напомним, конфликт между сторонами произошел в кафе, участник СВО хотел уехать, но злоумышленники догнали его и избили.

Прокуратура потребовала наказать сотрудников МВД, которые отказывались возбуждать дела по факту избиения.

Происшествия

Комментарии 4

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Гость

17:42:00 09-08-2023

Что двуногие говорят? За что били?

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Гость

11:09:38 10-08-2023

Гость (17:42:00 09-08-2023) Что двуногие говорят? За что били? ... Здесь вам про это не напишут

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Гость

19:33:54 10-08-2023

Гость (17:42:00 09-08-2023) Что двуногие говорят? За что били? ... А медали, по которым нападавшие его идентифицировали как участника СВО, инвалид надел, т.к. перед походом в кафе участвовал в установке памятника погибшему в СВО своему другу Денису.

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гость

09:43:40 10-08-2023

Гость (17:42:00 09-08-2023) Что двуногие говорят? За что били? ... жабогадючились

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