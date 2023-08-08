Прокуратура потребовала наказать полицейских после избиения одноногого ветерана СВО
Изначально правоохранители возбудили уголовное дело только по статье о порче имущества
08 августа 2023, 12:17, ИА Амител
Прокуратура потребовала наказать сотрудников МВД, которые не хотели возбуждать уголовное дело по факту избиения одноногого ветерана СВО в Забайкальском крае, сообщает губернатор региона Александр Осипов в своем Telegram-канале.
Напомним, конфликт произошел в кафе, после чего ветеран уехал на машине, чтобы избежать продолжения эскалации. Однако оппоненты догнали его на своем автомобиле и протаранили. После этого несколько человек избили инвалида, пока другие их подначивали. При этом с мужчины сорвали награды и выбросили, также его оскорбляли и называли "убийцей".
Как указал Осипов, изначально правоохранители возбудили уголовное дело только по статье о порче имущества. По факту избиения возбуждать дело отказались.
"Заместитель генпрокурора по ДФО Дмитрий Демешин взял под личный контроль ситуацию с избиением участника СВО. Дело передали в Следственный комитет и объединили с делом о публичной дискредитации СВО", – рассказал Осипов.
Ранее глава Забайкалья заявил, что "никто не уйдет от ответственности".
12:31:26 08-08-2023
Перепишите заголовок. А то получается, что это полицейские избили ветерана. "Наказать за отказ в возбуждении дела об избиении "
12:38:06 08-08-2023
Гость (12:31:26 08-08-2023) Перепишите заголовок. А то получается, что это полицейские и... Пусть так остаётся. Так лучше.
13:24:23 08-08-2023
Гость (12:31:26 08-08-2023) Перепишите заголовок. А то получается, что это полицейские и... Поплакаться , что полиции трудно работать , можно, но вменять эту причину в отказе открыть уголовное дело - преступление. Это ответ бывшему плицейскому-коментатору. А разве участникам СВО было легко, кода они сами покупали обмундирование и т.д., рискуя своими здоровьем и жизнью. А вот с тем, что прокуратура и полиция - два сапога пара- согласна, и только когда дело получило резонанс - прокуратура " проснулась".
12:49:18 08-08-2023
Прокуратура такая же контора как и полиция , это "два сапога пара" при защите интересов простых людей.Дело получило общественный резонанс, вот и затявкали, надо же отметиться, показать что они есть.А так все просто:у прокуратуры есть " антиганистические" противоречия с полицией, след от которых тянется еще из СССР.Мента то можно обидеть, никто и не заступится , включая и гнилое руководство, а вот попробуй зацепить КГБ,тут как говорится- "кишка тонка".Когда- то служил, знаю.Система полиции на земле порушена, нет участковых, оперов на земле, расформированы роты патрульно-постовой службы...Обратите внимание, например, в Москве- на улицах ,в парках, нет работников полиции, т.е.в случае совершнния преступления уже ищут потом, когда убили или покалечили...Смотрю новости: на улицах Лондона, Берлина ...полно полицийских, аключая конных.Да и кто пойдет работать за те крохи, которые у нас получает полицейский.Все гаразд возмущаться, а попробуйте сами побыть " в милицейской шкуре", как говорил незабвенный Владимир Семенович?
13:16:03 08-08-2023
Гость (12:49:18 08-08-2023) Прокуратура такая же контора как и полиция , это "два сапог... Ну не так уж мало получают полицаи по сравнению с другими категориями трудящихся. Конечно, есть службы перегруженные - следователи, участковые, а остальные не шибко перетруждаются за нормальную зарплату от 40 тыс. в месяц.
09:11:52 10-08-2023
Гость (12:49:18 08-08-2023) Прокуратура такая же контора как и полиция , это "два сапог... Вяло текущий процесс на такое не прокатило бы и при СССР. А силовиков вообще всех разогнали давно уже. В том числе и Минобороны. Вот и сосут теперь палец и шпалы.
12:51:17 08-08-2023
прекратите акцентировать внимание на том, что он одноногий. Ничего бы не изменилось, если бы он был на двух ногах. Компания трусливых упырей избила человека который Родину защищал, называли его убийцей. Был приказ Главнокомандующего, приказ, который нельзя было не выполнить. Пусть рискнут сказать ЕМУ это в лицо. Или что храбрости поубавилось??? Трусы, сидят у баб своих под юбками
12:54:48 08-08-2023
За дискридитацию СВО. Что, на 19 лет посадят?
13:17:27 08-08-2023
Гость (12:54:48 08-08-2023) За дискридитацию СВО. Что, на 19 лет посадят?... В Америке по совокупности получил бы лет 150 . С правом обжалования после отбытияполвины срока .
13:19:04 08-08-2023
Гость (12:54:48 08-08-2023) За дискридитацию СВО. Что, на 19 лет посадят?... Я бы на 20 посадил, и всех сторонников хохлов в России выслал бы на Украину, раз они ее так любят.
15:51:23 08-08-2023
На зоне вагнеровцев было много, скорее всего в камере пробандеровцам будет трудно
15:59:40 08-08-2023
Гость (15:51:23 08-08-2023) На зоне вагнеровцев было много, скорее всего в камере пробан... ауешник что-ли?