Прокуратура потребовала наказать полицейских после избиения одноногого ветерана СВО

Изначально правоохранители возбудили уголовное дело только по статье о порче имущества

08 августа 2023, 12:17, ИА Амител

Фото: t.me/rosgvardeez

Прокуратура потребовала наказать сотрудников МВД, которые не хотели возбуждать уголовное дело по факту избиения одноногого ветерана СВО в Забайкальском крае, сообщает губернатор региона Александр Осипов в своем Telegram-канале.

Напомним, конфликт произошел в кафе, после чего ветеран уехал на машине, чтобы избежать продолжения эскалации. Однако оппоненты догнали его на своем автомобиле и протаранили. После этого несколько человек избили инвалида, пока другие их подначивали. При этом с мужчины сорвали награды и выбросили, также его оскорбляли и называли "убийцей".

Как указал Осипов, изначально правоохранители возбудили уголовное дело только по статье о порче имущества. По факту избиения возбуждать дело отказались.

"Заместитель генпрокурора по ДФО Дмитрий Демешин взял под личный контроль ситуацию с избиением участника СВО. Дело передали в Следственный комитет и объединили с делом о публичной дискредитации СВО", – рассказал Осипов.

Ранее глава Забайкалья заявил, что "никто не уйдет от ответственности".