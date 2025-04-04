Politico: Путин и Трамп могут провести телефонный разговор 4 апреля

В европейских столицах ожидают, что лидеры государств созвонятся либо накануне выходных, либо после них

04 апреля 2025, 14:45, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Новый разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может пройти уже 4 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейское издание Politico.

По данным источника, в столицах европейских стран ожидают, что Путин и Трамп могут поговорить "уже сегодня". В беседе с изданием чиновник допустил, что телефонный разговор двух лидеров состоится "либо непосредственно перед выходными, либо после них".

Ранее Дональд Трамп заявил о намерениях вновь созвониться с Владимиром Путиным на текущей неделе.

Напомним, последний телефонный разговор президентов РФ и США прошел 18 марта. Они обсудили возможные параметры будущего урегулирования на Украине, восстановление отношений России и США, взаимодействие на Ближнем Востоке и безопасность судоходства в Черном море.