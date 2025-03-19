"Украина – в меню". Эксперты оценили шансы на перемирие после диалога Путина и Трампа

Самые важные договоренности остались "в тени", считают наблюдатели

19 марта 2025, 10:05, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Результатом телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа стало согласие российской стороны на прекращение в течение 30 дней ударов по энергетической инфраструктуре Украины в том случае, если Киев прекратит атаковать объекты энергетической отрасли РФ. Впрочем, наиболее важные моменты переговоров остались "за кадром", считают эксперты. Подробнее – в материале amic.ru.

"Похоже, хорошо поладили"

Евросоюз с тревогой ожидал телефонного диалога Владимира Путина и Дональда Трампа, написала еще до начала переговоров германская газета Bild. Париж и Лондон готовились к худшему сценарию, в Польше, Латвии, Литве, Эстонии и Финляндии выражали опасения, что результатом может стать вывод американских войск, говорилось в публикации издания.

"Если Трамп бросит Украину под поезд, то вмешаются влиятельные страны ЕС, а это приведет к конфронтации между Вашингтоном и Москвой", – предсказывала Bild.

После диалога глав двух государств в газете появился довольно эмоциональный (если не сказать истеричный) материал, в котором заявлено, что конкретных соглашений достичь не удалось, так как Путин (которого газета называет исключительно "кремлевским диктатором") отказался пойти на 30-дневное перемирие.

"Несмотря на отсутствие результатов, Трамп и Путин, похоже, хорошо поладили", – сделала зловещий вывод газета.

Пессимистичный вывод о результатах разговора сделал и российский журналист Петр Акопов.

"То, что вместо анонсированного выхода к прессе Трампа Белый дом решил ограничиться заявлением, означает, что сенсации не будет – согласия на немедленное перемирие в ходе разговора с Путиным не получено. Иначе Трамп не преминул бы объявить об этом лично. Впрочем, шансов на столь быстрое согласие Путина и так не было", – написал он в телеграм-канале сразу, когда стало известно об окончании разговора президентов России и США.

"Провести "технические переговоры"

"Владимир Путин согласился на ограниченное 30-дневное прекращение огня в виде прекращения атак на энергетику и инфраструктуру во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого были поставлены серьезные задачи", – пишет британская газета The Guardian, сдержанно оптимистично оценившая переговоры.

"Белый дом заявил, что обе стороны договорились провести "технические переговоры" о прекращении огня... Хотя в заявлении говорилось, что Путин действительно отдал приказ российским военным приостановить удары по украинской энергетической инфраструктуре, Кремль выдвинул четкие, максималистские требования о прекращении боевых действий: прекратить мобилизацию украинцев и перевооружение своих вооруженных сил, а также прекратить всю иностранную военную помощь и обмен разведданными для Украины", – пишет издание.

Если атаки на энергетическую инфраструктуру прекратятся, это будет первое частичное прекращение огня более чем за три года военных действий, удовлетворенно констатируют обозреватели газеты Питер Зауэр и Шон Уокер.

Российский политолог Александр Носович, напротив, пессимистичен.

"Я бы опубличенной части итогов созвона Путина с Трампом не радовался. В итоговом заявлении Кремля есть ремарка про недоговороспособность киевского режима и прекращение всей иностранной военной помощи Киеву. Всей! То есть поставки оружия должны прекратить не только США, но и Европа. Которая – читай – тоже недоговороспособна", – пишет он в своем телеграм-канале.

"Украина – в меню", – холодно замечает военный аналитик Майкл Кларк в интервью британскому каналу Sky News.

"Это не так уж и не похоже на план, предложенный не так давно Владимиром Зеленским, – постепенное соглашение, начинающееся с прекращения боевых действий в воздухе. При том, что это может быть признаком того, что Трамп начал прислушиваться к Киеву. Тот факт, что Зеленский не принимал участия в сегодняшних переговорах, говорит об очень многом. "В дипломатических кругах существует старая поговорка: "Если ты не за столом, ты – в меню". И поверьте мне, Украина – в меню", – делает вывод Кларк.

"Сделка не дотягивает"

"Эта сделка не дотягивает до абсолютного 30-дневного перемирия, предложенного Украиной и США", – разочарованно замечает канал Al Jazeera, перечислив основные тезисы состоявшегося диалога.

"Путин согласился приостановить атаки на некоторые объекты на Украине после звонка Трампа", – делает положительный вывод по результатам разговора CNN.

"Этот важный разговор, длившийся около двух часов, состоялся после того, как Белый дом заявил, что приближается к заключению соглашения о временном прекращении огня, чтобы приостановить военные действия между Россией и Украиной", – говорится в материале телекомпании.

Впрочем, журналисты CNN были несколько озадачены отсутствием официальных сообщений о коммерческих вопросах:

"И ни Белый дом, ни Кремль не упоминали о земельных концессиях в своих официальных отчетах о состоявшейся во вторник беседе. Накануне телефонного разговора Трамп сказал, что американские переговорщики обсудили "раздел определенных активов".

"Кремль воспринял более широкий разговор с Трампом как сигнал о том, что его снова принимают в клуб мировых сверхдержав", – высокомерно изрекает The Washington Post.

Судя по сообщениям Кремля, главным в беседе Путина и Трампа стал сам факт ее проведения, анализирует произошедшее событие политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

"Россия вроде бы взяла на себя обязательство месяц не бить по энергетическим объектам. Скорее всего, для того, чтобы показать нашу готовность к миру. Отлично понимая, что ВСУ нарушит этот пункт в течение первого же часа. И в ответ удары возобновятся, но обвинить в нарушении перемирия можно будет Украину. Все остальное – в будущем времени или в условном наклонении. Тут даже и обсуждать нечего. По территориям никакой конкретики. Так что все по-прежнему. Не изменилось ничего", – почти равнодушно делает вывод Трухачев.

"Мячик на стороне США"

"В украинской Сети или бред, или ступор. Всем понятно, что два президента – Путин и Трамп – договорились, а о чем – в Киеве не знают. Самое ужасное для Зе – это неопределенность. Решают без тебя про тебя", – анализирует в своем канале "Эхо Киева" политолог Марат Баширов.

Судя по комментариям с обеих сторон, позиции США и РФ по целому ряду вопросов ощутимо сблизились, полагает военный обозреватель Борис Рожин.

"Россия продолжает требовать от США выполнение ее условий по обеспечению перемирия, и тут уже мячик на стороне США – как они будут перекрывать военную помощь, обеспечивать прекращение мобилизации и заставлять Европу не лезть куда не надо. Если не обеспечат, то, конечно, никакого перемирия не будет, поэтому что это будет очередной "Минск", – оценивает он ситуацию в своем телеграм-канале.

Несмотря на то, что Путин отверг условия прекращения огня, Трамп сказал в интервью Fox News, что это был "отличный разговор", во время которого они "поговорили о многих вещах", пишет агентство Bloomberg.

"Позиция Путина значительно уступала призыву администрации Трампа к полному прекращению боевых действий на 30 дней, чтобы стороны могли заключить долгосрочное соглашение. Условия России даже не шли ни в какое сравнение с предложением Украины в начале этого месяца прекратить воздушные и морские атаки, которое США в то время отвергли как недостаточное. Под сильным давлением США президент Украины Владимир Зеленский в конце концов согласился с планом Трампа о прекращении огня", – пытается разгадать переговорный ребус агентство.

"В целом все удачно"

"Президент России Владимир Путин во вторник впервые согласился на ограниченное прекращение огня, которое остановит удары по энергетической инфраструктуре, при условии, что Украина сделает то же самое, говорится в заявлении Кремля", – на это обращает внимание американская газета The New York Times.

"Прекращение огня по энергетическим объектам пошло бы на пользу не только Украине, которая в течение многих лет боролась с неоднократными атаками России на свою энергетическую сеть. Это также стало бы облегчением для Кремля: Украина нанесла массированные удары по нефтяным и газовым объектам в глубине территории России, поставив под угрозу самый важный источник государственных доходов Москвы", – рассуждает издание.

Команде Трампа важно показать избирателям способность заключать большие международные сделки, считает политолог-американист Малек Дудаков.

"Тем более общественное мнение этому благоволит. В опросах от 70 до 80% американцев поддерживают мирный процесс по Украине и выход из режима бесконечной конфронтации с Россией. Так что тема перемирия находит отклик в американском обществе", – пишет он в своем канале.

Создание экспертных групп, о которых договорились президенты, означает, что стихийно стороны ничего решать не будут, считает политолог Павел Данилин.