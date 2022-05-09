«Алтайская шпионка» Мария Бутина сообщила о блокировке своего YouTube-канала

Уроженка Алтайского края, депутат Госдумы Мария Бутина сообщила о блокировке своих YouTube- и Google-аккаунтов.

«Попало под блокировку абсолютно всё, YouTube-[канал] тоже. Все мои данные удалены, я не имею доступа к аккаунту. Ни зайти, ни выйти. Google пишет, что это всё из-за санкций», — рассказала она РБК.

При этом уведомление о блокировке она не получала, уточнила депутат.

В своём Telegram-канале чиновница также отметила, что продолжит пользоваться отечественным смартфоном AYYA, поскольку он не требует аккаунта Google для работы.

«Кто там весело смеялся над моим отечественным телефоном AYYA на российской операционке „Аврора“? Она, если что, не требует аккаунта на Gmail для работы. Так что мне всё равно», — написала Бутина.

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РБК также отмечает, что о блокировке своих Google-аккаунтов, помимо Бутиной, сообщили депутаты Госдумы Нина Останина и Михаил Матвеев. Отметим, что все трое этих парламентариев попали под санкции США в конце марта.

Ранее Мария Бутина заявляла, что название смартфона AYYA происходит от алтайского озера Ая.