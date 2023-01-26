Больше 1000 сельских специалистов на Алтае дополнительно начнут получать ЕДВ

До этого выплату в размере 1060 рублей ежемесячно получали 9500 человек

26 января 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: akzs.ru

Депутаты АКЗС на январской сессии приняли решение расширить число получателей ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) в сельской местности. До этого на ЕДВ могли претендовать только те специалисты, кто работал как минимум на 0,75 ставки. На доплату имели право 9,5 тысячи человек, а размер выплаты составлял 1060 рублей. Благодаря изменениям ежемесячную выплату смогут получать ещё примерно 1165 сельских специалистов.

До принятых изменений специалисты, работающие и проживающие в сельской местности (работники сферы культуры, здравоохранения, ветеринарии, соцобслуживания), имели право на получение ЕДВ, но при условии их занятости на постоянной работе не менее 75% от нормы рабочего времени. А те, кто трудился на меньшую ставку (0,5 и 0,25), а в этих отраслях это не редкость, получать ЕДВ не могли. В Алтайском крае это порядка 1100 человек. Больше всего специалистов на неполной ставке в сфере культуры.

После поправок размер выплаты будет ранжироваться:

занятым не менее 75% нормы своего рабочего времени – в размере 100%;

занятым 50% и более, но менее 75% нормы своего рабочего времени – в размере 75%;

занятым 25% и более, но менее 50% нормы своего рабочего времени – в размере 50%.

ЕДВ по новым правилам начнут выплачивать уже с января 2023 года. Чтобы дополнительно профинансировать выплаты для специалистов, занятых менее чем на 0,75 ставки, из краевого бюджета выделят 10 млн рублей.