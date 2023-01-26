Идея на 1,5 млрд. На Алтае хотят строить жильё для врачей, чтобы удержать их в сёлах

С таким предложением выступает Общественная палата региона

26 января 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

В районах Алтайского края предлагают строить служебное жильё для молодых врачей, как это было в советские годы. С подобным предложением выступил врач и член Общественной палаты региона Андрей Коломиец. По его словам, подобную программу уже реализуют в Тульской области. Специалист убеждён, что такая же инициатива необходима и Алтайскому краю.

Коломиец подчеркнул, что хуже всего дела обстоят в сёлах края. По его словам, алтайский медуниверситет выпускает достаточно специалистов для региона. Проблема в том, что в районных больницах они надолго не задерживаются.

"АГМУ выпускает достаточно выпускников по целевым договорам и отправляет их в районы края. Но сколько мы их туда отправляем, ежедневно примерно столько же оттуда и уходит. Поэтому ситуация кардинально никак не меняется", – пояснил врач.

По его словам, программа, которую приняли в Тульской области, в точности повторяет советский опыт. Медики получают служебные квартиры сроком на 10 лет, после чего имеют право их приватизировать.

"Человек уже не 3-4 года, а минимум 10 лет отработает в больнице. И в большинстве случаев после стольких лет он оттуда уже не уйдёт", – одобрил идею Коломиец.

Он отметил, что члены Общественной палаты уже предварительно изучили вопрос и пообщались с главврачами алтайских ЦРБ. Общественники даже подсчитали примерную сумму, которая потребуется на программу.

"Что бы решило нашу проблему? На каждую ЦРБ нужно примерно пять квартир или частных домов. Стоимость, если строить кирпичный или бревенчатый вариант, составляет порядка пяти миллионов рублей. По пять домов на наши 60 районов – на это потребуется порядка 1,5 млрд рублей", – пояснил специалист.

По его задумке, программу нужно реализовывать постепенно: сначала построить дома для врачей межрайонных больниц. При этом сразу давать жильё в собственность нельзя, считает Коломиец: тогда врачи смогут их продать и уехать из села.

Врач напомнил, что в 2022 году в Алтайском крае приняли масштабную программу по борьбе с дефицитом медиков. Молодым специалистам с осени начали перечислять прибавку к зарплате в первые три года работы. Но всех проблем это не решит, считает специалист.

"Конечно, это хорошо и очень правильно. Но мы всё равно не сможем конкурировать с Питером, Москвой и Севером. Нужны какие-то меры, чтобы удержать докторов на селе. Поэтому мы и выходим со своим дополнительным предложением", – пояснил Андрей Коломиец.

На заседании Общественной палаты 24 января предложение поддержали единогласно. Теперь его направят на рассмотрение в краевой Минздрав, АКЗС и региональное правительство.