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Идея на 1,5 млрд. На Алтае хотят строить жильё для врачей, чтобы удержать их в сёлах

С таким предложением выступает Общественная палата региона

26 января 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В районах Алтайского края предлагают строить служебное жильё для молодых врачей, как это было в советские годы. С подобным предложением выступил врач и член Общественной палаты региона Андрей Коломиец. По его словам, подобную программу уже реализуют в Тульской области. Специалист убеждён, что такая же инициатива необходима и Алтайскому краю.

Коломиец подчеркнул, что хуже всего дела обстоят в сёлах края. По его словам, алтайский медуниверситет выпускает достаточно специалистов для региона. Проблема в том, что в районных больницах они надолго не задерживаются.

"АГМУ выпускает достаточно выпускников по целевым договорам и отправляет их в районы края. Но сколько мы их туда отправляем, ежедневно примерно столько же оттуда и уходит. Поэтому ситуация кардинально никак не меняется", – пояснил врач.

По его словам, программа, которую приняли в Тульской области, в точности повторяет советский опыт. Медики получают служебные квартиры сроком на 10 лет, после чего имеют право их приватизировать.

"Человек уже не 3-4 года, а минимум 10 лет отработает в больнице. И в большинстве случаев после стольких лет он оттуда уже не уйдёт", – одобрил идею Коломиец.

Он отметил, что члены Общественной палаты уже предварительно изучили вопрос и пообщались с главврачами алтайских ЦРБ. Общественники даже подсчитали примерную сумму, которая потребуется на программу.

"Что бы решило нашу проблему? На каждую ЦРБ нужно примерно пять квартир или частных домов. Стоимость, если строить кирпичный или бревенчатый вариант, составляет порядка пяти миллионов рублей. По пять домов на наши 60 районов – на это потребуется порядка 1,5 млрд рублей", – пояснил специалист.

По его задумке, программу нужно реализовывать постепенно: сначала построить дома для врачей межрайонных больниц. При этом сразу давать жильё в собственность нельзя, считает Коломиец: тогда врачи смогут их продать и уехать из села.

Врач напомнил, что в 2022 году в Алтайском крае приняли масштабную программу по борьбе с дефицитом медиков. Молодым специалистам с осени начали перечислять прибавку к зарплате в первые три года работы. Но всех проблем это не решит, считает специалист.

"Конечно, это хорошо и очень правильно. Но мы всё равно не сможем конкурировать с Питером, Москвой и Севером. Нужны какие-то меры, чтобы удержать докторов на селе. Поэтому мы и выходим со своим дополнительным предложением", – пояснил Андрей Коломиец.

На заседании Общественной палаты 24 января предложение поддержали единогласно. Теперь его направят на рассмотрение в краевой Минздрав, АКЗС и региональное правительство.

 

Комментарии 7

  • Мертворожденная идея в зародыше. Бредом думать, что молодежь поедет работать в села , ради работы и возможности иметь в перспективе "СВОЕ жилье в селе"! У молодежи иные потребности, чем были в советские времена. Вот пусть ответят на один простой вопрос: Что делать (чем заняться) молодому специалисту в селе, кроме работы???????????? Гуси, куры, крс не в счет)))))) Знаю лично ТРИ случая когда и медики и учителя отработали год, и вернув 1млн. подъемных УБЕЖАЛИ обратно, сломя голову!!!!!!!!!!!!! И это только за последние 2 года.
    26 января, Гость   Ответить
  • Удержать только деньгами можно. Куры, Гуси, КРС - анахронизм. Фанатиков мало. Но есть. Денешки и только денешки. Но с ними тяжело расставаться.
    26 января, Гость   Ответить
  • Куда эти заработанные деньги в деревне тратить? На дрова если только.
    26 января, Гость   Ответить
  • Да хватит уже велосипед придумывать! Просто- увеличить зарплату- это так просто! И всё! и никто и никуда не уедет! Поделите медикам эти 1.5 лярда в виде надбавок к з\п или премий - и кадровый вопрос будет решен. Не надо строить мертвый неликвид ! Дайте живых денег и сейчас ! Если только не желание нажиться на этой строительной утопии , тогда - да , - всё становится на свои места...
    26 января, Гость   Ответить
  • Здесь полностью советскую систему распределения надо возрождать! А перед этим закрыть все платные клиники - платная медицина обман, обман людей и государства в заботе о человеческом капитале страны!
    26 января, Гость   Ответить
  • В нашей сельской школе(райцентр)процентов 80 учителей пенсионного возраста. Через пять лет они просто не смогут работать! Вы думаете, кто-нибудь придет работать в нашу школу? Я лет 20 молодых учителей не видела((( Пусть депутаты изучат возраст учителей на селе и сделают выводы.
    26 января, Гость   Ответить
  • Просто- увеличить зарплату- это так просто! И всё! - Это не просто) Если сделать так, то не получится пилить и получать откаты. Тут ведь как - если платить людям нормальные пенсии, то пенсионеры не будут нуждаться ни в каких льготах. Но льготы, выплаты, надбавки, компенсации и т.д. - это всегда чья-то кормушка. Кто-то должен все это распределять, то есть "работать" и получать зп, а кто-то и отщипывать кусочек с денежных потоков) Так что никто и никогда ничего платить не будет. Так и будут рожать мертворожденные прожекты и получать деньги под различные "программы".
    26 января, Гость   Ответить
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