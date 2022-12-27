Какие сельские специалисты на Алтае получат ежемесячные выплаты и как этот список хотят расширить?

Право на выплаты имеют уже более девяти тысяч человек. А могут получить еще более тысячи

27 декабря 2022, 14:01, ИА Амител

Фото: АКЗС

Губернатор Алтайского края и фракция «Единая Россия» в региональном парламенте предложили расширить список работников села, которые будут получать ежемесячные выплаты. Подробности сообщает пресс-служба партии.

Сейчас по краевому закону выплату в 1060 рублей имеют специалисты, работающие и проживающие в сельской местности. Это работники культуры, здравоохранения, ветеринарии, соцобслуживания. Но только если они трудятся на постоянной работе не менее 75% от нормы рабочего времени. И таких в регионе уже около девяти тысяч человек.

Однако немало и тех, кто работает на 0,5 или 0,25 ставки — около 1,1 тыс. человек. И по идее они тоже должны иметь право на выплаты. Этот вопрос подняли представители алтайских профсоюзов, в том числе и на традиционной встрече с депутатами перед рассмотрением регионального бюджета на следующий год. А затем подробно обсудили на расширенном заседании Совета фракции «Единая Россия».

«В правительство поступали обращения от профсоюзов и депутатского корпуса. Мы внимательно изучили вопрос, подходы к начислению выплат, обсудили с фракцией и остановились на наиболее оптимальном варианте. Позиция губернатора — расширить категории специалистов, работающих в сельской местности, которые будут получать ежемесячную денежную выплату», — рассказала представителя губернатора и правительства в Заксобрании Наталья Кувшинова.

Важность темы отметил и руководитель фракции ЕР Сергей Приб:

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию, мы находим варианты для решения таких проблем. Давно обсуждали этот вопрос, и теперь сделали шаг к его решению. Уверен, что мы должны искать любые способы, чтобы поддержать работников сельских учреждений. Предложенные меры как раз помогут это сделать».

Поправки в закон планируют рассмотреть на январской сессии АКЗС. И если их примут, то ЕДВ уже с 1 января 2023 года будет такой:

100% суммы ежемесячной денежной выплаты — занятым не менее 75% нормы своего рабочего времени; 75% - занятым от 50% до 75% рабочего времени; 50% - занятым от 25% до 50% рабочего времени.