«Чахлая поросль лиц». Медведев раскрыл главную проблему западных политиков

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев посвятил новый пост в своём Telegram-канале западным политикам, заявив о падении их уровня.

По его словам, в Европе не осталось политических деятелей уровня Гельмута Коля, Жака Ширака или Маргарет Тэтчер.

«На смену политическому слою людей, которые олицетворяли мощный политический курс, а иногда целую эпоху, пришла чахлая поросль лиц, которые условно именуют себя технократами. Часть из них — вполне квалифицированные специалисты, но не более того», — заявил Медведев.

Он выразил мнение, что сейчас на Западе руководят люди, которые не способны взять на себя ответственность. Они, считает экс-президент, «будут прятаться, юлить, ссылаться на инструкции, на конъюнктуру, даже на климатические изменения, но решение не примут», «либо примут с катастрофическим запозданием».

«Настоящий политик не боится принимать решения. Да, он может ошибиться и даже проиграть. Но это будет достойный проигрыш. Каждый руководитель уникален, но политик — это тот, кто способен принять непопулярное решение и отвечать за него. И кто понимает, что международные отношения — это не кабинет провинциального директора европейской школы, где ученикам раздают затрещины и санкции», — подчеркнул он.

Медведев считает, что проблема европейской политики связана, прежде всего, с тем, что она «стала бледным бэк-вокалом американских солистов».

«Шарль де Голль мог возразить любому американскому президенту. А сейчас кто из европейцев сделает это без трясущихся рук?» — задал риторический вопрос экс-президент.

Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал зампреда Совбеза Дмитрия Медведева клоуном. Незадолго до этого экс-президент объяснил резкость своих высказываний в Telegram: всё дело в «ублюдках и выродках», которые «хотят смерти России».