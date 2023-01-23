Число подписчиков Дмитрия Медведева в Telegram превысило миллион

Политик ведёт канал с марта 2022 года

23 января 2023, 08:50, ИА Амител

Фото: vk.com/dm

Число подписчиков в телеграм-канале зампреда Совбеза Дмитрия Медведева превысило 1 миллион, заметил ТАСС.

Политик завёл официальный канал в этом мессенджере 16 марта 2022 года. С тех пор он опубликовал более 230 постов, последний из которых посвящён встрече министров обороны западных стран на немецкой авиабазе Рамштайн.

До этого бывший президент РФ активно использовал ныне заблокированный в России Twitter, а также социальные сети другой западной компании, деятельность которой квалифицировали как экстремистскую.

Ранее Медведев назвал войну с нацистами на Украине и в Европе "новой Отечественной" и заявил, что победа будет за Россией.