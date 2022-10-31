Дедушка Лула из Бразилии. Как жертва латиноамериканских «навальных» вышел на свободу и вернул власть

Во втором туре президентских выборов в Бразилии победу одержал бывший президент страны, кандидат от левых сил, соучредитель и почётный сопредседатель Партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва — человек по-настоящему уникальной политической биографии в прошлом и не исключено, что не менее уникального политического будущего. Он набрал во втором туре 50,85% голосов, его соперник — бывший президент Жаир Болсонару — 49,15%. О том, как нынешний глава страны ароматного кофе, высококлассного футбола и авиационной компании Embraer шёл к очередной победе и как его успех может отразиться на отношениях с Россией, разбирался журналист amic.ru Андрей Магас.

Производственная травма как повод заняться политикой

Новый-старый бразильский лидер предпочитает, чтобы его называли «Лула» — прозвище, являющееся уменьшительной формой от имени Луис. В Бразилии такие прозвища выбираются известными персонами вполне сознательно и практически официально закрепляются за ними. Скажем, немногие вспомнят, что за персонаж носит официальное имя Эдсон Арнатис ду Насименту, однако огромная масса людей знает короля футбола Пеле, взявшего себе такое короткое прозвище и вписавшим его в историю.

Фото: lula.com.br

Победа Лулы означает новое усиление в Бразилии левой идеи (традиционно довольно мощной здесь), которая в этом государстве, как и в целом в Латинской Америке, густо замешана на теологии освобождения — христианском течении в католической церкви. Именно эта доктрина во многом стала причиной прихода к власти в странах Северной и Южной Америки левых сил (Никарагуа, Венесуэла и т.д.), обеспечила мировоззренческую основу для их новых побед в 2000-х годах и позволила левым войти в политический истеблишмент практически всех латиноамериканских государств.

Сам же Лула да Силва своей победой сделал себе подарок (которые, как известно, допускается дарить с небольшим опозданием) на прошедший 27 октября день рождения — ему исполнилось 77 лет. Его политическая карьера ярко показала, что наличие рабочей косточки крайне важно не только для восхождения к вершинам власти, но и для возвращения на них.

Как лишился мизинца

Начинал трудовую биографию будущий глава Бразилии в 12 лет (чтобы приносить доход в семью ему пришлось бросить школу) продавцом газет и полировщиком обуви. Потом трудился токарем, оператором пресса на фабрике обработки меди, заводе автозапчастей. Именно на автозаводе он потерял мизинец левой руки в результате несчастного случая — владельцы откровенно пренебрегали техникой безопасности.

Фото: lula.com.br

Травма заставила да Силву (тогда он еще не был Лулой) побегать по врачам и клиникам, прежде чем ему была оказана необходимая медицинская помощь. Но после этого он стал участвовать в деятельности местного Союза рабочих. Правда, прошло еще полтора десятка лет после того, как он с группой единомышленников создал Партию трудящихся. До этого времени он занимался защитой прав рабочих, организовывал акции протеста, забастовки. За это неоднократно подвергался штрафам и тюремным заключениям (правда, на небольшие сроки).

Победа с четвертой попытки

В 1982-м он взял себе прозвище «Лула», а в 1983-м принял активное участие в создании Федерации профсоюзов Бразилии. В 1986-м стал депутатом парламента страны. Спустя три года в стране, впервые после переворота 1964-го, состоялись президентские выборы, в которых Лула стал кандидатом от левого фланга. Однако победу во втором туре одержал поддержанный, в том числе в Вашингтоне, христианский демократ Фернанду Коллор ди Меллу, опередивший его во втором туре на шесть процентов.

Хотя в начале годы президентства Колора удалось снизить уровень инфляции в стране до 25 процентов (в последний период правления военных в 1980-е годы она переваливала в лучшем случае за сотню, но чаще еще выше), все это сопровождалось откровенным лоббизмом в интересах завязанных на США финансово-промышленных групп и коррупцией высокопоставленных чиновников. Имущественное расслоение только росло, что стало причиной массовых протестов. В августе 1992-го парламент страны начал процедуру импичмента, которая завершилась заявлением Коллора об отставке в декабре того же года. На тот момент инфляция скакнула до 1100%.

Фото: lula.com.br

На период до 1995 года высший государственный пост перешел к Итамару Аугусту Каутиеру Франку. Ему удалось несколько стабилизировать экономическую ситуацию благодаря плану главы минфина Фернанду Энрики Кардозу. Он баллотировался от правящей группы на пост президента в 1994 году, его соперником был опять Лула. Благодаря дорогостоящей избирательной кампании и общемировому кризису левых идей Кардозу победил в первому туре, набрав 53 процента голосов. Кстати, почти с таким же результатом он одержал победу и в 1998-м — в первом туре за него проголосовали 52,91 процент избирателей.

Повторение успеха

Денег в бюджете при Кардозу стало больше, во многом благодаря приватизации крупных промышленных предприятий, энергетической и телекоммуникационной отрасли. Однако неолиберальная модель, хотя и с довольно серьезной социальной составляющей, оказалась бессильной в период жесточайшего экономического кризиса в странах Латинской Америки в начале 200-х. И на выборах в 2002-м Лула все-таки, с четвертой попытки, одержал победу и стал президентом, набрав 61,3 процента голосов во втором туре. Он повторил свой успех в 2006-м.

Не дали уйти на покой

За время двух президентских сроков Лулы уровень социального неравенства в стране удалось снизить до минимального показателя за последние полвека, снизить уровень бедности на 50 процентов. Во многом этого удалось достичь за счет более сбалансированной (хотя и не оптимальной) экономической политики, роста доходов от сырьевых отраслей, направлявшихся в казну. Однако, как это часто бывает в подобных ситуациях (достаточно вспомнить Россию 2000-х), вырос уровень коррупции, в том числе в органах МВД.

Фото: lula.com.br

Популярность Лулы была довольно высока и на выборах 2010 года победила его соратница по Партии трудящихся Дилма Вана Русеф (дочь болгарского эмигранта, коммуниста Петра Русева). Однако в начале 2010-х годов оппоненты левых в Бразилии пустили в ход современные информационные технологии, и множество блогеров (своего рода местных «Навальных») стали разгонять посты о реальных и мнимых фактах коррупции при Луле и Русеф. В скандалы активно вкладывались крупные бизнесмены, обложенные необходимостью производить крупные отчисления в бюджет. И хотя в 2014-м Дилма Русеф снова победила на выборах, уже в 2015-м по стране прокатилась мощная волна антикоррупционных протестов.

В апреле-мае 2016-го обе палаты бразильского парламента проголосовали за импичмент президента, в августе того же года Русеф окончательно отстранили с должности. Судебные инстанции вынесли постановление, согласно которому одним из выгодополучателей коррупционных сделок был Лула. 12 июля 2017-го он был приговорен к 9,5 годам заключения. Так он снова. Как в годы профсоюзной молодости, угодил за решетку.

Спустя 580 дней его пребывания в тюрьме, в ноябре 2018-го, Верховный суд вынес постановление о незаконности вступления в силу приговора, а в марте 2021-го и вовсе снял обвинения о коррупции и отмывании денег. Выяснилось, что на суд оказывал давление бывший вице-президент, а потом и президент Мишел Темер, у которого обнаружились обширные коммерческие интересы в США, а спецслужбы Штатов поставляли ему информацию и прослушивали телефоны оппонентов.

Все это настолько потрясло общественность Бразилии и местные элиты, что они уговорили Лулу снова выдвинуть свою кандидатура на пост президента. Хотя тот вроде бы собирался спокойно проводить время с семьей.

Кстати, о семье.

Первая жена Лулы — Мария ди Лурдис (поженились в 1969-м) — умерла во время родов в 1971 году. Спустя некоторое время Лула пережил аж два романа и не мог определиться, с какой из дам связать судьбу. В итоге в 1974-м он женился на Марии Летизии, с которой у него четверо детей и несколько внуков. Впрочем, в том же 1974-м у него родилась дочь Луриан от второй тогдашней возлюбленной — Мириам Кордейру.

Фото: lula.com.br

Интересно, что прошедшие выборы в Бразилии стали соперничеством двух кандидатов, выступающих за сближение с Россией — и проигравший правый президент Жаир Болсонару и левый победитель Лула. Дело в том, что среди бразильских элитных групп сложилось понимание необходимости более самостоятельной политики.

Правые и левые этой страны сегодня желают уменьшить влияние в стране иностранного (прежде всего из Соединенных Штатов) капитала. Это неплохо видно на примере бразильской авиакомпании Embraer, которая претендует на то, чтобы стать третьей в мире по количеству выпускаемых самолетов. Уже в некоторые лица в окружении Болсонару высказывались за гораздо большую, чем сегодня, концентрацию управления предприятием в своей стране. Ну а для левого Лулы такой подход вполне созвучен. Возможно, это позитивно скажется и для российского авиастроения, переживающего сегодня непростые времена из-за санкций. И хотя весной этого года представители Embraer заявили о намерении соблюдать международные санкции в отношении нашей страны, в ближайшем будущем все может измениться. И подобные экономические перемены могут касаться, конечно, не только авиации.