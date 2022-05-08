Володин: с 2014 года против России ввели 10 128 санкций

С 2014 года против России ввели 10 128 санкций, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что такое количество санкций не накладывалось ни на одно государство в истории.

«10 128 вызовов, чтобы стать сильнее», — написал он в телеграме.

Чиновник также заявил, что президент США Джо Байден считает, что альтернативой санкциям против России может быть только третья мировая война. «Всё, что нас не убивает, делает сильнее», — подытожил он.

Напомним, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В настоящее время ЕС готовится отключить от SWIFT несколько российских банков. Мера, в частности, может затронуть Сбербанк.

В начале мая президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в отношении недружественных стран. Документ запрещает совершать какие-либо сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, которые попадают под ответные российские санкции. Список этих лиц глава государства поручил в составить в десятидневный срок. Также указом запрещен вывоз сырья и продукции в пользу лиц, попавших под санкции.