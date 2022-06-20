Досрочка или трёхдневка? Как пройдут осенние выборы на Алтае

В 2022 году в Алтайском крае состоятся самые масштабные в России муниципальные выборы. В сентябре, в единый день голосования, предстоит распределить почти 6000 депутатских мандатов. Кроме того, необходимо избрать 148 глав сельских и городских поселений. Эксперты полагают, что наиболее горячие кампании пройдут в Барнаульскую и Бийскую думу, а также в Рубцовский совет и Новоалтайское собрание. Между тем пока до сих пор не определены правила игры: ждёт ли жителей края трёхдневное голосование или останется традиционный ЕДГ в воскресенье. Подробности — в материале amic.ru.

17 июня Барнаульская и Бийская гордумы на своих заседаниях официально дали старт избирательной кампании в новый состав представительных органов. Выборы назначили на 11 сентября. В краевой столице предстоит избрать 40 человек (20 — по партийным спискам, ещё 20 — по одномандатным округам), в Бийске же решено отказаться от партсписков, а округа сделать двухмандатными. Таким образом, в состав местной думы пройдут 30 человек.

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После официального назначения выборов у крайизбиркома есть десять дней, чтобы определиться со схемой их проведения. Сейчас краевая комиссия выбирает между двумя вариантами. Первый — сделать голосование трёхдневным, с пятницы (9 сентября) по воскресенье (11 сентября). Второй вариант — оставить воскресенье единственным днём, но в таком случае будет разрешено досрочное голосование — с 1 по 10 сентября. В КИК должны объявить о решении до конца текущей недели.

Как рассказала amic.ru председатель крайизбиркома Ирина Акимова, при принятии решения будет оцениваться не только эпидемиологическая ситуация (в своё время именно ковид привёл к появлению трёхдневного голосования, — прим. ред.), но и возможности бюджета. Сумма, выплачиваемая за работу членам УИК, в случае «длинных» выборов должна вырасти в несколько раз по сравнению с обычной.

Дистанционное электронное голосование в дополнение к обычному в этом году в Алтайском крае пока применяться не будет, напомнила Акимова. Скорее всего, «обкатка» ДЭГ состоится в 2023 году в ходе губернаторских выборов.

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Напомним, ещё в прошлом году крайизбирком утвердил списки политических партий, освобождённых от сбора подписей на выборах представительных органов муниципалитетов. Льготой смогут воспользоваться шесть избирательных объединений, в их числе — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди» и «Коммунисты России».

Выдвижение этими объединениями кандидатов считается поддержанным избирателями автоматически. А при проведении выборов в Поспелихинский райсовет народных депутатов от сбора подписей избирателей освобождена ещё и «Партия пенсионеров за социальную справедливость».

Часть кандидатов по традиции дистанцируются от политических сил и пойдут на выборы самовыдвиженцами. Справиться со сбором подписей вполне реально, главное — не превысить допустимую норму брака. Необходимо получить автографы всего 0,5% избирателей, зарегистрированных по округу. Приблизительно речь идёт о 150 подписях.

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Итоги кампании-2022 напрямую будут влиять и на выборы губернатора через год, так как связаны со сбором подписей муниципальных депутатов и преодолением так называемого «муниципального фильтра». Он составляет 7% или более 500 подписей муниципальных депутатов.

В Алтайском крае в ЕДГ-2022 на уровне муниципальных районов и городских округов в ходе основных выборов должны быть замещены 959 депутатских мандатов. В сельских и городских поселениях — ещё 4857, в том числе на довыборах в местные органы власти. Кроме того, планируется проведение трёх референдумов по вопросам налогообложения.