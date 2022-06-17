Глава Алтая готов ездить на отечественном автомобиле, но не на «Ладе»

16 июня глава Минфина Антон Силуанов во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме предложил пересадить чиновников на «Лады». По мнению министра, такая мера со стороны государства поддержит бизнес и обеспечит спрос.

Вскоре после этого предложения глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил агентству ТАСС, что уже выбрал отечественный автопром, только другой марки.

«Я приобрёл ГАЗ-24 1976 года, там всего 55 тысяч пробега, готов на ней ездить дальше», — сказал политик.

Издание отмечает, что главы и других регионов положительно отреагировали на идею сменить служебные авто на машины марки «Лада», при этом некоторые сомневаются в необходимости такого решения.

В конце мая глава Республики Алтай Олег Хорохордин вместе со своим коллегой, губернатором Алтайского края Виктором Томенко, прокатились на старенькой «Волге» по Чуйскому тракту в честь векового юбилея трассы.