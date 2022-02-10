Губернатор Виктор Томенко заразился коронавирусом

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко получил положительный результат теста на коронавирус. Как сообщает пресс-служба правительства региона, симптомы заболевания пока никак не проявлялись.

Несмотря на хорошее самочувствие, Томенко самоизолировался и будет несколько дней работать дистанционно. Правительство региона продолжает функционировать в обычном режиме.

Напомним, Томенко уже болел коронавирусом в сентябре 2020 года. Изначально губернатор получал амбулаторное лечение. Однако спустя несколько дней ему стало хуже, и главу региона госпитализировали с двусторонней пневмонией. При этом повторный тест на COVID-19 уже не показал наличие вируса.

Выписали из больницы губернатора лишь 9 октября 2020 года, после чего он снова приступил к работе.

Ранее, 4 февраля, стало известно о положительном тесте на коронавирус у председателя АКЗС Александра Романенко. 3 февраля на самоизоляцию из-за COVID-19 ушёл глава Барнаула Вячеслав Франк.