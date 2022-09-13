«К Барнаулу предъявляли особые требования». Малые партии оценили результаты выборов в БГД

В выборах в Барнаульскую городскую Думу 9-11 сентября участвовали девять политических партий. Среди них как парламентские, так и те, которые принято называть «малые». По мнению экспертов, прошедшая избирательная кампания оказалась самой «высококонкурентной» в регионе. Что думают об итогах выборов в БГД руководители региональных отделений «Зелёных», «Партии пенсионеров» и «Родины», читайте в нашем материале.

Задел на будущее

Партия «Зелёных» получила на минувших выборах «кредит доверия» от избирателей, который намерена оправдать «упорным трудом», сообщил руководитель регионального отделения Владимир Кириллов. Отметим, что по результатам голосования она набрала 1,4% голосов.

По словам Кириллова, во время избирательного процесса были созданы все условия, чтобы обеспечить свободное и прозрачное волеизъявление граждан. Итоги выборов это подтверждают, уверен Кириллов.

«Голоса, которые мы получили, это не только оценка нашей работы, это ещё и задел на будущее, кредит доверия от наших избирателей, которое мы будем оправдывать упорным трудом», — сказал он.

В целом он отметил, что выборы в Барнаульскую городскую Думу прошли на высоком организационном уровне: «Участковые и территориальные комиссии отработали три дня голосования технично и чётко, никаких значимых происшествий на участках зафиксировано не было. Наблюдатели контролировали весь ход голосования от начала до конца, и все недоразумения, которые были, разбирались оперативно».

При этом Кириллов отметил, что со стороны наблюдателей иногда возникали случаи, «скажем так, излишней бдительности», однако все разногласия были сняты и разъяснены.

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Выводы сделали

Результат муниципальных выборов в Барнауле не вызывает сомнений. И «это понимает каждый здравомыслящий человек», — уверены в «Партии пенсионеров» (партия набрала на выборах 2,8%).

«Во-первых, все участки открылись и работали чётко по графику, у барнаульцев была возможность выразить свою волю в течение трёх дней. Во-вторых, правопорядок на выборах был обеспечен силами полиции, Росгвардии, дружинников — дежурило более 1000 человек. В-третьих, ещё более 1000 человек работали общественными наблюдателями, кроме того, своих наблюдателей выдвинули и политические партии», — объяснили в партии.

Также собеседники отметили, что на избирательных участках не было никакой суеты или неразберихи, все процессы отлажены.

«Выборы прошли спокойно, в рабочем порядке. По итогам голосования мы сделали выводы, наметили направления, на которых стоит сосредоточиться. Будем дальше работать, отстаивать интересы избирателей», — добавили партийцы.

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Голосовали те, кому важна судьба города

На выборы 9-11 сентября пришли все, кому важна судьба города, так оценили прошедшее голосование в Барнаульскую городскую Думу в партии «Родина» (набрали 3,5% голосов, — прим. ред.).

«В условиях, когда прозападный мир пытается расколоть нашу страну, мы должны сплотиться. Выборы — это наш долг и наша гражданская ответственность», — говорится в заявлении партии.

При этом отмечается, что Барнаул справился с «особыми требованиями», которые предъявлялись к выборам в столице Алтайского края: «они должны были быть прозрачными, легитимными, конкурентными».

«Результаты голосования прозрачны и достоверны, и они отражают сложившееся распределение политических сил. Самое же главное — они выражают мнение наших избирателей, и в этом нет никаких сомнений», — подчеркнули в партии «Родина».

Отметим, что выборы в Барнаульскую городскую Думу шли три дня: с 9 по 11 сентября. Общая явка составила 13,6%. Всего проголосовало более 76 тысячи человек. По одномандатным округам победу одержали все 20 кандидатов от ЕР. По спискам партия власти, предварительно, набрала 47,9% голосов. Также в гордуму попали КПРФ (15,4%), «Справедливая Россия — За правду» (8,9%), «Новые люди» (8,4%) и ЛДПР (8,3%).