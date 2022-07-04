Коммунисты вслед за ЕР и «Новыми людьми» определились с кандидатами в Барнаульскую гордуму

3 июля в Барнауле прошёл пленум и внеочередная конференция Алтайского краевого отделения КПРФ. Делегаты приняли решение о выдвижении более 850 кандидатов на муниципальные выборы, которые пройдут в ЕДГ, 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Кандидаты от компартии примут участие в 163 избирательных кампаниях по всему Алтайскому краю. Так, первую тройку на выборах в Барнаульскую гордуму возглавил лидер движения «За зелёный Барнаул» Юрий Красильников. Кроме него, в список вошли директор Михайловского завода химреактивов Сергей Немчинов и первый секретарь Барнаульского горкома КПРФ Анатолий Барсуков.

Напомним, что ранее определила своих кандидатов в Барнаульскую гордуму партия «Новые люди». Возглавил партийную тройку Никита Федюнин, также туда вошли Максим Петров и Анна Галицкая. Ранее со списком кандидатов определились и в «Единой России». Он был сформирован по итогам праймериз. Официально выдвижение пройдёт на партийной конференции 6 июля. В первую тройку войдут мэр Вячеслав Франк, действующий председатель Галина Буевич и бизнесмен Владимир Отмашкин.