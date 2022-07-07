Кто идет на выборы в Барнаульскую гордуму от «Единой России»

«Единая Россия» в Барнауле окончательно определилась с кандидатами на выборы в городскую думу. Официальное выдвижение состоялось на первом этапе конференции местного отделения 6 июля.

Участие в ней приняли 500 членов партии, в том числе и российский сенатор, член Высшего совета ЕР Александр Карелин, секретарь Алтайского реготделения партии Александр Романенко, его заместитель Денис Голобородько, мэр Барнаула, глава городского отделения партии Вячеслав Франк, председатель БГД Галина Буевич, почётный строитель РФ Владимир Отмашкин.

Карелин призвал коллег сформировать понятную предвыборную программу «Единой России» и взять лидерство в думе.

«Федеральное руководство партии придаёт большое внимание и значение муниципальной кампании и связывает большие ожидания с выборами в БГД. Очень важно, чтобы представительство партии было сильным. И заявленная первая тройка списка показывает характер: здесь собраны лидеры», — отметил сенатор.

Александр Карелин / Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

А в первой тройке:

Вячеслав Франк; Галина Буевич; Владимир Отмашкин.

«Как секретарь партии и как глава города я несу ответственность и за обязательства, которые партия берёт на себя перед избирателями, и за ту команду кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в БГД. Поэтому я считал и считаю, что должен сам возглавить список партии на выборах», — пояснил Франк.

Галина Буевич знает проблематику образования, культуры, молодёжной политики и молодых семей, а Владимир Отмашкин имеет колоссальный опыт руководства промышленности, добавил мэр.

Вячеслав Франк / Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

«Главная для меня задача — это, прежде всего, социальное благополучие жителей города. Ещё одна тема, над которой необходимо целенаправленно работать, — восстановление зелёного каркаса города. И, конечно же, развитие культуры, которую я считаю основой всего. Работать в команде профессионалов, которую возглавляет Вячеслав Франк, — большая честь», — сказала Буевич.

Большой честью попадание в список партии назвал и Владимир Отмашкин.

«Мой жизненный опыт говорит о том, что за последние десятилетия наш город многое недополучил. И сегодня накопился достаточно большой круг проблем, которые нужно решать. Нужно не только говорить о проблемах, но и решать их», — прокомментировал строитель.

Делегаты конференции утвердили партийную тройку. А также и кандидатов по 20 одномандатным избирательным округам и территориальным группам.

Кандидаты по одномандатным округам:

№ 1. Марина Понкрашева.

№ 2. Михаил Разливинский.

№ 3. Кристина Юстус.

№ 4. Сергей Струченко.

№ 5. Дмитрий Мавлютов.

№ 6. Дмитрий Аганов.

№ 7. Андрей Солодилов.

№ 8. Юрий Ряполов.

№ 9. Дмитрий Денисов.

№ 10. Роман Ильин.

№ 11. Дмитрий Абалымов.

№ 12. Иван Огнев.

№ 13. Николай Савинский.

№ 14. Дмитрий Ильиных.

№ 15. Павел Кравченко.

№ 16. Валерий Касплер.

№ 17. Вячеслав Перерядов.

№ 18. Елена Азарова.

№ 19. Ирина Молчанова.

№ 20. Виталий Казаков.

Территориальные группы (указываем только тех кандидатов, которые возглавляют списки своих групп, всего же в группах по четыре человека):

№ 1. Ашот Погосян.

№ 2. Михаил Звягинцев.

№ 3. Николай Ушаков.

№ 4. Дмитрий Эйхлер.

№ 5. Инна Анисимова.

№ 6. Алина Горлова.

№ 7. Андрей Солодилов.

№ 8. Лариса Белькова.

№ 9. Владимир Николаев.

№ 10. Владимир Барбье.

№ 11. Андрей Курышин.

№ 12. Иван Гладких.

№ 13. Азер Алиев.

№ 14. Людмила Ананьина.

№ 15. Светлана Бочкова.

№ 16. Роман Репа.

№ 17. Диана Рудакова.

№ 18. Максим Комисаренко.

№ 19. Вадим Кручинин.

№ 20. Павел Авкопашвили.

И теперь партия запускает сбор предложений в свою предвыборную программу. Их можно подать в партцентрах во всех районах Барнаула. Вячеслав Франк призвал единороссов активно включиться в сбор инициатив.

По мнению Александра Карелина, программа партии должна отражать реальные запросы барнаульцев.

«Она должна быть понятной и реалистичной. Горожане должны чётко знать: их пожелания будут не просто учтены, а лягут в основу программы, которую потом партийцы будут реализовывать. Для этого нужно подключать профессионалов — приглашённых экспертов и лидеров мнений. Важно представить экспертов во всех сферах жизнедеятельности города, которые изнутри знают всю специфику отдельно взятой области», — подчеркнул Карелин.

Вячеслав Франк уже анонсировал создание программной комиссии. В неё могут войти депутаты Госдумы и краевого Заксобрания, а также известные в городе и регионе промышленники, бизнесмены, общественники и заслуженные врачи и деятели культуры и искусств.

Напомним, со своими кандидатами, которые возглавят партийные списки на предстоящих выборах в БГД, уже определились «Новые люди» и КПРФ. У НЛ партсписок возглавил председатель реготделения Никита Федюнин, вторым номером идёт Максим Петров, третьим — Анна Галицкая. Коммунисты поставили во главе тройки общественника Юрия Красильникова, вторым идёт Сергей Немчинов, замкнул тройку глава горкомитета партии Анатолий Барсуков.