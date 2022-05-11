Майские отставки. Почему в России за день сменилось пять губернаторов

Накануне, 10 мая, главы сразу пяти регионов России заявили о своей добровольной отставке. Сложили полномочия губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава Марий Эл Александр Евстифеев, а также главы Томской, Саратовской и Рязанской областей Сергей Жвачкин, Валерий Радаев и Николай Любимов. Что означает массовый «губернаторопад» за четыре месяца до Единого дня голосования, почему ротация в губернаторском корпусе не началась раньше и могут ли отменить в России осенние выборы глав регионов — в материале amic.ru.

Политическую нестабильность взяли под контроль

Плановой ротации среди губернаторов эксперты ожидали ещё в начале весны, но из-за начала специальной военной операции (СВО) на Украине сроки могли сдвинуться, считает политолог Илья Гращенков. «Пока неясно, будут ли глав регионов выбирать или назначать, но принято решение, что ротация затронет даже больше субъектов, чем это предполагалось ранее. Помимо 11 глав, которым предстоит переизбраться, в отставку могут отправить дополнительно 5-7 высших должностных лиц. Речь может идти о досрочной отставке Игоря Артамонова (Липецкая область), Дениса Паслера (Оренбургская область), Валентина Коновалова (Хакасия) и нескольких других. Под вопросом может оказаться судьба глав двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга», — отмечает эксперт.

По словам Гращенкова, главы Томской области Сергей Жвачкин и Саратовской области Валерий Радаев должны были покинуть должность ещё в прошлом году, как последние губернаторы-старожилы. По мнению политолога, главным трендом на смену губернаторов становится вхождение страны в длительную фазу СВО. Санкции со стороны Запада серьёзно бьют по экономике, прежде всего, развитых регионов. Политическая нестабильность в данном случае может быть взята под контроль за счёт смены губернаторского корпуса на более лояльный состав или наоборот, за счёт привлечения во власть региональных игроков, обладающих большим политическим весом на своих территориях, чем назначенные варяги-технократы, уверен эксперт.

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Часть политологов обращают внимание на то, что уходят главы регионов исключительно с низким рейтингом. Например, все пять вчерашних отставников были кандидатами «на вылет» ещё в декабрьском рейтинге агентства «Минченко консалтинг». Более того, в этом шорт-листе указаны дополнительно шесть фамилий, включая глав Бурятии, Карелии и Удмуртии. Поэтому пока логика отставок полностью соответствует предположениям политолога Евгения Минченко.

Антирейтинг и усталость жителей

Выборы новых глав пройдут ровно через четыре месяца (11 сентября), на то, чтобы «погрузиться» в специфику региона, у врио будет крайне мало времени. Да и ситуация в субъектах к осени будет крайне сложная, так что нынешний электоральный цикл будет непростым. Однако сейчас то время, когда большую часть губернаторов можно сменить безболезненно для системы, дальше менять руководство будет гораздо сложнее, полагает Илья Гращенков.

Telegram-канал «Незыгарь» отмечает, что основным критерием для ротации стал снижающийся рейтинг доверия власти в конкретных регионах: «Начало спецоперации на Украине и режим мобилизации нивелировал негативные тренды, однако социологические опросы показали, что даже такой мощный фактор как единение общества и власти плохо конвертируется в рост поддержки этих управленцев». По мнению крупнейшего политического ТГ-канала, у каждого из ушедших управленцев были проблемы с эффективностью, также присутствовал высокий антирейтинг и усталость жителей от такого рода губернаторов.

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При этом уровень активности (встречи с населением, поездки в районы, приёмы граждан и т.д.) попавших под ротацию руководителей субъектов в 2022 году оставлял желать лучшего.

После ухода Васильев заявил, что намерен продолжить работу на федеральном уровне. Радаев рассказал, что планирует сосредоточиться «на другом направлении работы». Жвачкин напомнил, что ему не так давно исполнилось 65 лет и что закон ограничивает губернаторов двумя сроками работы. Любимов выразил надежду, что сможет «в это сложное время» быть полезным стране на новой должности.

«Губернаторопад» продолжится

Политолог Александр Кынев считает, что все пять отставок были плановыми и готовились ещё с осени 2021 года. «У всех полномочия кончаются в сентябре 22-го. И, по-хорошему, замены должны были быть в феврале-апреле. Но затянули из-за понятных событий. Реально никто из пяти дальше работать не хотел, сейчас тем более. Так что можно сказать, что центр начал вспоминать о внутренней политике. Кроме общего мотива истечения полномочий во всём другом они разные», — рассуждает эксперт.

Также Кынев обращает внимание, что пять отставников имели разный послужной список и причины для ухода: «У Васильева и Евстифеева катастрофические результаты выборов в сентябре 2021, плюс у Васильева ещё и коррупционные скандалы в администрации. Любимов реально почти не руководил, всё решали замы. Жвачкин явно не очень стремился, хотя был неплохой по общим меркам губернатор со стабильной командой, точно не самодур. У Радаева высокий антирейтинг, а в сентябре ещё и выборы облдумы. Так что причины у всех свои, общее — что ротацию затянули. Спецоперация к отставкам не имеет отношения и это не демарш», — отмечает эксперт.

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Напомним, 10 мая президент Владимир Путин не только принял отставку всех пяти глав регионов, но и уже назначил врио руководителей.

Врио главы Республики Марий Эл стал председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев.

Врио губернатора Кировской области — референт кремлёвского Управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов.

Врио губернатора Рязанской области — глава Росстата Павел Малков.

Врио главы Саратовской области — председатель правительства области, вице-губернатор Роман Бусаргин.

Врио главы Томской области — замначальника кремлёвского Управления по внутренней политике Владимир Мазур.

По данным источников Telegram-канала Readovka в администрации президента, вчерашними отставками перестановки в губернаторском корпусе этой весной не ограничатся. В ближайшие дни может последовать продолжение ротации среди глав регионов.