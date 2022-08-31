Михаил Горбачёв перед смертью похудел на 40 килограммов и перенёс четыре сложные операции

Михаил Горбачёв перестал общаться со знакомыми за три месяца до смерти, рассказал обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов.

Напомним, первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв скончался 30 августа на 92-м году жизни.

«Последние примерно два с половиной года он постоянно находился в Центральной клинической больнице, в отдельном блоке. Под охраной. У него всё время был мобильный телефон, по которому мне иногда удавалось до Михаила Сергеевича дозвониться. Иногда телефон брал охранник — но всегда передавал трубку», — вспоминает Гамов.

Он отметил, что в разговорах Горбачёв жаловался на здоровье и отсутствие аппетита, а также говорил, что перенёс четыре сложные операции и похудел на 30 килограммов, а после сказал, что сбросил уже 40 килограммов.

«Но присутствие духа никогда не терял. О том, что состояние здоровья Михаила Сергеевича ухудшается, лично я почувствовал где-то полгода назад. Во-первых, информация из его окружения была не очень оптимистична. Месяца три назад мобильник Горбачёва был постоянно отключён. А потом — и вовсе: „Абонент в сети не зарегистрирован“», — рассказал Гамов.

Ранее сообщили, что Михаила Горбачёва похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой Максимовной.