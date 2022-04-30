Минус город, плюс округ: в Алтайском крае появилась новая территория
В регионе насчитывается уже четыре муниципальных округа
Город Славгород официально стал муниципальным округом. Такое решение приняли депутаты АКЗС на сессии 29 апреля. Документ утвердили во втором окончательном чтении.
Ранее Славгород вместе со всеми 24 поселениями, которые входят в его состав, по организационно-правовой форме считался городским округом. Однако федеральный закон предъявляет к таким муниципалитетам требования по доле и плотности городского населения, а также площади. Славгород не проходил сразу по двум из трёх критериев. Муниципалитеты, не отвечающие этим требованиям, до 1 января 2025 года должны получить статус муниципального округа.
После смены статуса с города на муниципальный округ действующие органы местного самоуправления в Славгороде продолжат выполнять полномочия по исполнению бюджета на 2022 год.
В настоящее время в Славгороде проживает около 40 тысяч человек, причём примерно 10 тысяч из них — в небольших населённых пунктах. В их числе — Айнак, Андреевка, Архангельское, Балластный Карьер, Бурсоль, Весёлое, Владимировка, Даниловка, Добровка, Екатериновка, Зелёная Роща, Знаменка, Куатовка, Максимовка, Нововознесенка, Павловка, Пановка, Покровка, Пригородное, Райгород, Селекционное, Семёновка и Славгородское.
Ранее в Алтайском крае муниципальными округами стали Залесовский, Чарышский и Суетский районы. В отличие от Славгорода они это сделали на добровольной основе.