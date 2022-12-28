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Мишустин поручил создать 16 военных центров при федеральных вузах

Ранее с подобной инициативой выступил Сергей Шойгу

28 декабря 2022, 10:03, Никита Черников

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании новых военных учебных центров (ВУЦ), пишет РИА Новости.

Согласно документы, такие учреждения будут открыты при вузах в 13 областях — Астраханской, Кировской, Амурской, Ижевской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Вологодской и Ярославской.

Также список вошли три республики — Мордовия, Чечня и Марий Эл.

Как отмечает агентство, с подобной инициативой ещё в конце ноября выступил министр обороны Сергей Шойгу. Он выразил мнение, что новые ВУЦ расширят географию военной подготовки с 52 до 68 регионов, а итоговое число таких центров вырастет до 120.

Комментарии 16

  • Это впоследствии пригодится для последующих дальних военных походов.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • А не пора ли открыть в Барнауле лётное училище?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, пригодится для последующих дальних военных походов --- Тогда в Алтайском крае тоже нужен такой центр
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Это впоследствии пригодится для последующих дальних военных походов.****** А разве вояки хоть когда-то хоть где-то побеждали после 1945 года? Одни поражения и нанесение стране, экономике и населению сокрушительного ущерба!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • А не пора ли открыть в Барнауле лётное училище? ***** Вообще-то, на Западе профессия "лётчик" числится, как и шофёр, в списках умирающих профессий без будущего. А упор сделан на беспилотную авиацию дронов.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, А упор сделан на беспилотную авиацию дронов. --- А вот как взбунтуются эти самые ваши дроны, так наши летчики по старинке на истребителях мочить будут.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, да зачем вам центр какой-то, вон военкомат, шуруйте.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • так наши летчики по старинке на истребителях мочить будут.***** Подготовка пилота стоит миллионы долларов, оборудование для самолёта, чтобы там летел пилот, столько же, выводится из строя всё это элементарно обыкновенной РЭБ, после чего гарантированно сбивается ракетой, которая стоит в десятки раз дешевле. Короче: дроны в десятки и даже в сотни раз дешевле и эффективнее, а операторы для них готовятся в считанные недели.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Нужно готовить офицеров в военных училищах. Военные кафедры в институтах это как кружек кройки и шитья. Военная область это особая среда и особая подготовка. А после военной кафедры такой же офицер как из юбки парашют.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, респект
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Мишустин поручил создать 16 военных центров при федеральных вузах. Поздно пить боржоми, когда уже офицеров и сержантов нет, на это нужны годы и годы., а время не ждет....
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Все страны идут вперёд, а мы по кругу, ведь все это было построено, потом разрушено, и что все по-новой, строим и разрушаем.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Все военные авиационные училища переместили из Сибири, Москвы в Воронеж чтобы одним ударом все уничтожить.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Этот персонаж тоже от армии откосил ?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • "А не пора ли открыть в Барнауле лётное училище?" И место есть. Заместо полицайского.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Все это фигня. Очередное нагло открытое вредительство против Победы России. Пиджаки у которых военная подготовка не главное выйдут оттуда не то не се не кукареку. И в первых же боях все полягут. Только военные школы МО с 17 лет по специальностям ВУС дадут подготовленных солдат сержантов которых в зависимости от поведения в боевой обстановке можно затем со временем произвести в младшие офицеры например мл. лейтенант.Закрыть на фиг ПТУ и на их базах открыть военные школы. Да и офицеров тем более командира взвода надо готовить максимум 2 года.
    28 декабря, Гость   Ответить
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