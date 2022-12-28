Мишустин поручил создать 16 военных центров при федеральных вузах

Ранее с подобной инициативой выступил Сергей Шойгу

28 декабря 2022, 10:03, Никита Черников

Фото: amic.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании новых военных учебных центров (ВУЦ), пишет РИА Новости.

Согласно документы, такие учреждения будут открыты при вузах в 13 областях — Астраханской, Кировской, Амурской, Ижевской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Вологодской и Ярославской.

Также список вошли три республики — Мордовия, Чечня и Марий Эл.

Как отмечает агентство, с подобной инициативой ещё в конце ноября выступил министр обороны Сергей Шойгу. Он выразил мнение, что новые ВУЦ расширят географию военной подготовки с 52 до 68 регионов, а итоговое число таких центров вырастет до 120.