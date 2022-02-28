Начался финальный раунд переговоров между Россией и Украиной

Начался третий раунд российско-украинских переговоров в Белоруссии, сообщает источник РИА Новости. Предполагается, что он будет финальным.

Встреча проходит в Гомельской области. Как сообщают “Ведомости”, делегацию от России на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Вместе с ним в Белоруссию прибыли замминистра иностранных дел Андрей Руденко, замминистра обороны Александр Фомин и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

С украинской стороны в переговорах участвуют министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции правящей партии “Слуга народа” Давид Арахамия, первый замглавы украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин, депутат Рады Рустем Умеров и замминистра иностранных дел Николай Точицкий.

Напомним, уже на второй день спецоперации, 25 февраля, Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с призывом сесть за стол переговоров. Россия согласилась на переговоры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что Минск готов создать все необходимые условия для переговорного процесса.

Несколько дней стороны не могли договориться об условиях встречи. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказывал, что Киев первоначально отказывался от переговоров с Москвой, потому что предложенные условия показались украинским политикам попыткой принуждения к капитуляции.