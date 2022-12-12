Награды, отчёт Росреестра и «Ёлка желаний»: депутаты АКЗС проведут «мини-сессию» перед Новым годом

Рекордно короткой оказалась повестка заключительной в 2022 году, декабрьской сессии АКЗС. Депутаты перед новогодними каникулами рассмотрят всего девять вопросов. Для сравнения: в ноябре их было 23, а в октябре — и вовсе 36. К концу года парламентарии, похоже, исчерпали все горячие темы. Никаких споров и дебатов, судя по представленным вопросам, большинство из которых носят технический характер, не ожидается. Подробнее о том, что будут обсуждать народные избранники 15 декабря — в материале amic.ru.

Больше наград, хороших и разных

На декабрьской сессии АКЗС депутаты рассмотрят изменения в закон «О наградах Алтайского края». В связи с учреждением в России звания «Мать-героиня» предлагается расширить перечень лиц, которые могут претендовать на присвоение звания «Почётный гражданин Алтайского края». В настоящее время звания «Мать-героиня» в стране удостоены девять человек, в том числе и жительница Алтайского края Елена Китаева.

Кроме того, вводится дополнительное требование к кандидатам на получение краевой медали «Родительская слава»: у них не должно быть неснятой или непогашенной судимости, а также уголовного преследования.

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Также из действующего закона предлагают исключить условие об обязательности проживания в регионе лиц, удостоенных звания «Почётный гражданин Алтайского края». По существующему положению это необходимо для ежемесячной выплаты. Её размер устанавливается ежегодно законом о краевом бюджете и составляет сейчас 8500 рублей. Напомним, что всего в регионе звания почётного гражданина были удостоены 46 человек.

Как ранее рассказала на заседании правительства региона представитель губернатора в АКЗС Наталья Кувшинова, в целом законопроект разработали для совершенствования государственной наградной системы Алтайского края. Так, помимо прочего, предлагается закрепить законом принцип последовательности награждения — от наград начального уровня, выданных организациями, до наград регионального уровня.

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Аттракционы есть, а закона нет

На заключительной сессии 2022 года народные избранники рассмотрят и законопроект «Об основах регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов в Алтайском крае».

С 1 января 2023 года вступает в силу глава № 7 ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», в соответствии с которой региональный государственный контроль в области технического состояния и эксплуатации аттракционов отнесён к предмету совместного ведения РФ и субъектов.

Однако в настоящее время федеральный закон, определяющий предмет регионального контроля в области технического состояния и эксплуатации аттракционов, не принят. Поэтому краевые законодатели действуют на опережение. Появление такой нормы позволит контролировать техническое состояние аттракционов в крае, полагают депутаты.

Также на зимней сессии выступит с докладом руководитель краевого Росреестра Юрий Калашников. Он расскажет о деятельности ведомства за 2022 год. Кроме того, депутаты обсудят план деятельности АКЗС на первое полугодие 2023 года, примут решение о назначении мировых судей и т.д.

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Новогодний колорит

Одной из главных изюминок декабрьской сессии станет традиционная благотворительная акция «Желание под ёлкой». 12 декабря депутаты АКЗС сняли с ёлки шары, на которых написаны желания детей. На сессию парламентарии придут уже с подарками.

Уже известно, что председатель краевого парламента Александр Романенко поможет осуществить мечты двоих детей из Рубцовска. Вместе со спикером АКЗС шары с главной ёлки сняли председатели комитетов АКЗС Татьяна Ильюченко, Игорь Панарин, Сергей Серов, Ирина Солнцева, руководители фракций «Единая Россия» Сергей Приб, «Справедливая Россия» Александр Молотов и «Коммунисты России» Сергей Матасов, председатель краевой избирательной комиссии Ирина Акимова, краевой омбудсмен Борис Ларин. В течение недели все желающие депутаты АКЗС и посетители Парламентского центра смогут принять участие в благотворительном проекте.

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Подробный репортаж с финальной сессии 2022 года читайте на amic.ru в четверг, 15 декабря.